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遊日遭毆返台報案　航警丟「300張照片」要求指認：退一步海闊天空

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▲▼ 遊日遭毆返台報案　航警丟300張照片要求指認 。（圖／記者傅誠翻攝、當事人提供）

▲謝先生當時被對方打到腦震盪、左眼結膜出血。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

地方中心／採訪報導

一名謝姓男子和太太跟團到日本北海道玩，沒想到準備搭機回國時，卻遭到同旅行社不同團的一名男團員毆打頭部，導致腦震盪、左眼結膜出血、頸部外傷併左臉挫傷，還被嗆「到台灣繼續打」，但誇張的是當時他們卻遭到旅行社「冷處理」，就連求助航警局時，還被對方告知是在境外發生，他們無管轄權，讓謝太太感到非常氣憤。

謝太太無奈的表示，一開始回到台灣向桃園航警局報案時，卻被對方告知「是在境外發生，他們無管轄權。」後來她再打電話給航警局時，秘書告訴她會懲處那兩個員警，並要她到桃園航警局來作報案筆錄，但由於當時她先生工作繁忙，因此就要詢問能不能到台中航警局製作報案筆錄，而對方當時也同意了。

▲▼ 北海道機場遭爆打！　旅行社「給一張衛生紙」安排同一班機：要告去告 。（圖／記者傅誠翻攝）

謝太太說：「之後我就接到高雄航警局的電話，他們說台中航警局是他管的，而他們還說：「有300張照片給你指認，啊你不能指認錯喔，指認錯他可以告妳」甚至還告訴她：「妳要想清楚喔，告了以後對方可能會去砸妳的店喔！」這樣的口吻讓她越想越不對勁，而事後也決定還是到桃園航警局作筆錄，而她也氣憤的表示，「後來高雄航警局又跟我說，『妳想清楚了喔！對嘛！退一步海闊天空』」讓她再次覺得又傻眼又憤怒。

►事件起因請點我

謝太太表示，她到了桃園航警局後，對方告訴她，「下面兩個人太年輕，會再教育他們」而她也特別提到，航警局告訴她，旅行社的處理方式根本不對，應該在當地就由旅行社全程陪同報案，讓她氣得直呼：「旅行社簡直太誇張！」。

▲▼ 北海道機場遭爆打！　旅行社「給一張衛生紙」安排同一班機：要告去告 。（圖／記者傅誠翻攝）

此外，謝太太還告訴記者，「現在案子轉到台中。昨天我先生打電話去問進度，承辦人很凶地回答說，台灣沒有管轄權，如果檢察官不受理，他就直接結案，也不需要去找出施暴者了，然後直接摔電話，態度很惡劣！」整起事件不斷被踢皮球，讓她氣憤又難過得說：「我們遇到這種事，卻還要被這樣對待」，而她也告訴記者，目前打算聯絡日本警方報案。

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關鍵字：機場,日本,毆打,警察

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