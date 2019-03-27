狂翁外褲半褪「放飛自我」　毆警飆三字經判拘役

▲老翁酒後誤事，公然露鳥還打警察。（圖／取自免費圖庫pixabay）

突發中心／台北報導

76歲陳姓老翁2018年9月19日晚間8時25分許，倒臥在新北市汐止區農會前的騎樓前，除此之外，他還脫褲露鳥，嚇壞不少路過的民眾，警方獲報到場處理，不料，陳姓老翁竟先以三字經辱罵員警，而後更出手毆打警員頭部，遭到員警制伏。士林地方法院依公然猥褻罪、妨害公務分別處罰金5千元以及拘役50日，可易科罰金5萬元。

據了解，事發時陳翁躺在汐止區農會騎樓前的人行道呼呼大睡，但往下一瞧，他竟將褲子半褪，讓自己的生殖器裸露在外，汐止分局汐止派出所的杜姓女警、林姓男警獲報後，於晚間9時許到場處理，孰料，陳翁看見到場的員警，竟然口出穢言，對著杜警飆三字經，還出手毆打對方頭部，幸好並無造成傷害，杜姓員警當場將其制服帶回派出所處理。

判決書指出，法官認為陳翁雖在公共場合露鳥，還對警員動粗、口出穢言，但審酌他並無前科，事後坦承犯行，也未造成杜姓女警受傷，另外，案發時已高齡76歲，身上有相當酒味，應是酒後誤事，依公然猥褻處罰金5千元，另在公務員依法執行勤務時施暴，依妨害公務罪處拘役50日，可易科罰金5萬元。



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