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穿「和服」進武大賞櫻被打　男臭臉喊冤：我是穿唐裝！

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▲和服,賞櫻,武漢大學。（合成圖／翻攝自微博）

▲武漢大學櫻花盛開，不過卻傳出有男子穿「和服」進校園被校警打。（合成圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

湖北武漢大學校園內的櫻花近日盛開，吸引大批遊客賞花。不過該校教五教學樓旁昨（24）日傳出警衛毆打賞櫻青年的事件，引起網友關注。據曝光的影片顯示，有一名身穿疑似和服的大學生欲入校賞櫻，不過卻被校警阻擋，雙方隨之爆發肢體衝突。當地警方表示，此事正在調查，重點將朝向該名男子是穿是唐裝還是和服，以及整起衝突的過程。

▲被打的兩名男子。（圖／翻攝自微博）

▲被打的兩名男子。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，武漢大學校警人員24日與兩名賞櫻花的男子發生肢體衝突。現場一名學生表示，事件起因校警稱「穿和服不讓進入」；另有影片顯示，穿著類似和服的男子和另一男子被4名警衛人員壓在地上，大聲重複喊著「憑什麼打人？」、「我穿的是唐裝」。

武漢市公安局珞珈山派出所25日向上游新聞記者表示，衝突起因為其中一名穿著類似和服的男子入校賞櫻，此事正在調查之中，「調查兩個重點，到底是唐裝還是和服，以及衝突的全過程。」此外，有民警聲稱，「武漢大學是國內一流大學，穿著這種衣服去賞花不合適，制止他們入校賞花沒錯。」

▲武漢大學近日櫻花盛開，美不勝收。（圖／翻攝自微博，下同）

該名男子向上游新聞表示，「我穿的是唐朝吳服，和服的男裝是外面繫帶子的，女裝背後有個小枕頭。我穿的沒有這些，那個鞋子是唐代木屐，我對日本文化不感冒。」

至於有報導稱被打的男子進校園賞櫻沒有預約，才會引發肢體衝突。當事人表示自己有預約，是刷身份證進校園的。他還說，「我被制止入校賞櫻花後，言語有些激動，我朋友也爆了粗口，這是我們的不對。」至於雙方爆發肢體衝突，是誰先動的手？男子表示，「是武大保安先動手的，我倆被打成那樣了。」

▲和服,賞櫻,武漢大學。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，在微博引起熱議。網友紛紛留言表示，「和服當然不能進」、「穆斯林節日聚會你拿個豬頭進去試試」、「武大的櫻花中有國恥之花，是日本侵華時留下的，所以穿和服不適合」；不過也有網友持不同意見認為「櫻花是日本的國花，你都敢種，憑什麼不讓和服進？」、「不管穿什麼，首先打人就已經不對了」。

武漢大學25日晚間發布聲明表示，與校園警衛發生衝突的兩名遊客中，有一人未辦理預約賞櫻手續；此外，在衝突發生前校警曾進行6分鐘的勸離，不過兩人還對警衛言語挑釁。武漢大學表示，作為重要育人場所，始終持開放精神歡迎社會公眾來校參觀賞櫻，同時希望公眾遵守學校賞櫻預約規定，在校期間舉止文明、服裝得體，共同維護良好育人環境。

▲武漢大學25日晚間發表聲明還原事件始末。（圖／翻攝自微博）

▲武漢大學25日晚間發表聲明還原事件始末。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：和服,武漢大學,賞櫻,毆打,唐裝

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