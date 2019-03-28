孫大千：感謝民進黨前仆後繼來當韓國瑜的「啦啦隊」





▲韓國瑜。（圖／記者蔡紹堅攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日宣布，投入民進黨總統大選初選，挑戰總統蔡英文拼連任，為台灣政壇拋下一枚震撼彈，網路聲量也瞬間衝高，卻不敵最近出訪陸港澳的高雄市長韓國瑜。對此，前立委孫大千表示，感謝民進黨的政治人物，每一個人前仆後繼的來擔任韓國瑜的「啦啦隊」。

孫大千28日在臉書上表示，首先一位千里迢迢，四處奔走，打躬作揖，為高雄爭取了超過50億的訂單的市長，最後居然要被陸委會罰50萬，試問，高雄市農漁民的心中會是什麼樣的一個感受呢？其次，一個跑到國外去砸大錢，買邦交的總統，不認真的拚外交，居然也要隔海緊盯著韓國瑜的一舉一動，甚至還不忘下指導棋修理韓國瑜，一個去賺錢，一個去灑錢，台灣人民會是怎麼看這件事呢？

孫大千說，再說，韓國瑜不只一腳踏進了中聯辦，他也正式的拜會了中聯辦，但是台灣被賣掉了嗎？香港是因為這樣就變成一國兩制了嗎？這麼愚蠢的鬼邏輯，說的如此有模有樣，難道真的把台灣人民的智商看得這麼低嗎？

孫大千表示，港澳中聯辦的主要工作根本不是針對台灣。如果台灣這麼多政治人物連同様隸屬於國務院的國台辦主任都已經見過不曉得多少次，這麼大張旗鼓地抬高中聯辦的地位，只不過是為了要誣陷韓國瑜罷了，真的以為台灣人民都看不出來誰是岳飛？誰是秦檜嗎？

最後，孫大千提到，最白痴的是，民進黨政府居然還有臉叫一個去賣東西，簽訂單的高雄市長，又要宣示中華民國的主權，還要帶回非洲豬瘟的訊息，這些工作他如果都做完了，你們要做什麼呢？台灣人民付這麼多薪水給你們，是要來養米蟲的嗎？有這麼多民進黨的政治人物搶著來擔任「現代版的秦檜」，難怪「韓流」的威力會越燒越旺，無遠弗屆了。