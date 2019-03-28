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快訊／韓國瑜結束訪陸　安慰被罰媒體：我回去也要罰50萬

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▲韓國瑜訪陸,廈門。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜離開酒店，向酒店員工拱手表達感謝。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅、吳奕靖、蔡浩祥／廈門報導

高雄市長韓國瑜28日離開廈門會議中心酒店，趕往機場要返回高雄。在酒店大門口，他聽說台灣有媒體被NCC罰款100萬，笑著用自己回台也可能被罰的情況，來安慰被罰媒體，「我回去也要被罰款了，罰50萬元！」有趣的是，韓國瑜說完話後，本要直接上車趕飛機，但聽說酒店員工中也有韓粉，就特別留下來合照，展現親和力。

韓國瑜今日結束訪陸行程，預計會在回到高雄後說明此次行程的成果，並回應外界的一些問題。在離開廈門的酒店時，他本不打算發言，但聽說有媒體因「報導太多韓國瑜」在27日被NCC罰款100萬元，笑著表示，「我回去也要被罰款了，罰50萬元！」似乎是想透過自己的情況，給被罰的媒體一點安慰。

▼韓國瑜參拜南普陀寺，雙手合十，非常虔誠。

▲韓國瑜,廈門南普陀寺。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓國瑜日前因與港澳中聯辦、國台辦主任劉結一見面引起爭議，陸委會表示，將請韓國瑜說明，若涉及具體合作行為，依法最高可處50萬元以下罰款。對此，韓國瑜在訪陸行程中多次回應，且用詞頗為強烈，「我們一心一意為人民打拼，在外面拚了52億的訂單，台北要罰我50萬，這是不是腦袋壞掉了？這不是好笑跟荒謬嗎？」

韓國瑜還說，「有些無聊的力量、無聊的人一擁而上攻擊韓國瑜，我一點都不害怕，就面對就好了，我們沒有私心，我們市政府的官員跟議員這次從早到晚都沒有休息時間，體力上真的是很累。」

陸委會也因此事被質疑是「未審先判」「淪為錦衣衛」，陸委會主委陳明通27日解釋，他們還沒有要開罰，只是先請韓國瑜來說明，「台灣是法制國家，要依法，也要依照程序，說明、認定之後，真有違法行為才會有最高50萬元的開罰。」

▼韓國瑜參拜訪廈門貨櫃港。

▲韓國瑜,廈門海滄碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：韓國瑜,韓國瑜訪陸,韓國瑜大陸行,廈門,高雄,ncc,罰款,陸委會

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