吳子嘉曝最新2020民調「王金平逆轉勝朱立倫」　柯文哲強追…輸韓國瑜4％

▲網友討論吳子嘉公布的民調數字。（圖／翻攝批踢踢）



記者葉國吏／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉，27日在中天政論節目《新聞龍捲風》公布最新民調，指出國民黨5個可能參選2020總統大選的候選人韓國瑜、王金平、朱立倫、吳敦義、周錫瑋，其中立法院前院長王金平民調竟然逆轉領先新北市前市長朱立倫，而台北市長柯文哲的民調也急起直追，相差高雄市長韓國瑜僅4％，引起批踢踢討論。

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

吳子嘉在節目中透露最新民調，韓國瑜32.9％領先，王金平15.1％、朱立倫13.4％、吳敦義1.2％、周錫瑋1.2％。其中王金平逆轉贏了朱立倫，吳子嘉則說因為王金平很努力，但還是距離韓國瑜一大段，朱立倫則是因為沒做什麼事民調下滑。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

另外，吳子嘉也公布台北市長柯文哲民調，若柯文哲競選2020民調則輸韓國瑜4％，吳子嘉坦言「柯P還是很強」，並沒有遭邊緣化。

批踢踢對這份民調結果討論熱烈，有人發文認為朱立倫危險了「會不會初選輸老王」，也有人說「如果韓表態不選，朱的支持度會再次超越王」、「基本上我認為韓表態不選 民調會再上升 朱會回穩」。