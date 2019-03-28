影／韓國瑜搶52億訂單　蕭萬長建議劉結一：讓MIT快速通關

記者陳政錄／海南博鰲報導

高雄市長韓國瑜赴陸狂搶52億訂單，於今（28）日返台。同樣也正在大陸拼經濟的前副總統蕭萬長對此指出，他稍早與國台辦主任劉結一會談時，也討論到韓國瑜的話題，大陸很積極的讓台灣農漁產品銷到大陸。因此他也向劉建議，可建立台灣產品的「快速通關」機制。

▲「蕭李會」後，蕭萬長召開記者會說明情況。（圖／記者陳政錄攝）

蕭萬長以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分，赴海南參加博鰲亞洲論壇2019年年會，於27日傍晚會見大陸國家總理李克強，會後召開記者會說明情況。

面對媒體提問如何評價這一股「韓流旋風」，蕭萬長透露，在與李克強會見前，一早他就與劉結一有過會談，提到韓國瑜訪問港澳深廈，係陸方希望能夠在兩岸政治緊張情勢底下，可以強化的城市交流。同時，陸方也非常積極幫助台灣農產品可以銷到大陸。

▲高雄市長韓國瑜赴陸推銷高雄農產品，狂搶破50億元訂單，並在深圳會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

在此之下，蕭萬長堤到，建立順暢的通道相當重要。因此在與劉結一的會談中，「我還提了一個意見，就是希望能建立快速通關，這樣的一個管道」。

蕭萬長表示，台灣的農漁產品、食品若能馬上到市場，新鮮度、品質就能受到消費者歡迎，也能有高價位。他說，如果陸方認為台灣的農產品、食品有檢驗需要的話，也可以到我們現場去看。

韓國瑜本月22至28日赴陸訪問，包括香港、澳門，以及深圳、廈門兩個大陸南方城市，其中於26日下午在廈門在簽下9億元的農漁產品訂單後，目前累積訂單總額已超過52億元，內容包括水果等農產品，以及秋刀魚、魷魚等漁產。

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▼來自台灣的水果在大陸超市販售。（圖／記者陳政錄攝）