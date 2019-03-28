13歲女誤信「好友」被騙下海　3年被40名戀童癖男性侵「像玩具一樣」

▲歐文絲現在育有2名小孩。（圖／翻攝自YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

英國25歲女子歐文絲（Samantha Owens）在13歲時就被拐賣身，因為想和大她3歲且出手闊綽的斯賓塞（Amanda Spencer）當好友，便被「和男人上床能賺錢」等話術騙進情色行業，在3年內先後被40名戀童癖男子性侵。歐文絲18歲時因偷竊被捕，決定揭露斯賓塞的惡行，「我常被灌酒罐得很醉，大多時候都不知道別人正在對我做什麼。」

綜合外媒報導，育有2子的歐文絲日前選擇揭露自己難堪的過往，當年13歲的她夢想當一名獸醫，卻因為極需同儕認同而聽信斯賓塞的話，在金錢和酒精的誘惑下出賣身體。歐文絲說，第一次接客時還是處女，她騙一名有戀童癖的客人自己已經16歲，卻被對方當場拆穿，並在性侵她之前要求她假裝是11歲的小女孩。

▲歐文絲在年輕時誤交損友。（圖／翻攝自YouTube）

歐文絲表示，自己在3年內被迫和40名戀童癖男子發生性關係，由於經常被灌酒罐得不醒人事，難以清楚意識到周遭的人正在對她做什麼，「從這個房子到那個房子，就像個玩具一樣。」最讓歐文絲難過的是，有次斯賓塞開車送她到一間房子裡，接著驅車離開；等到斯賓塞再次出現時，她已經被5名男子輪流性侵3次。

「我記得有人要我叫他『爸爸』」歐文絲回憶，每個嫖客都有不同的要求，甚至還有一名男子在性侵她的同時，不斷抓著她的頭撞地板。

歐文絲直到18歲時因為偷竊被送進青年監獄，終於明白「好友」斯賓塞一直以來都是搗毀她生活的那個惡魔，於是決定向社工揭發斯賓塞的惡行，「我當時只是個孩子，而她做的事情是扭曲且錯誤的」。入獄一個月後，歐文絲終於獲得自由；斯賓塞則被逮捕，並在2017年被依安排、協助兒童賣淫等罪遭法辦，被判處3年有期徒刑。