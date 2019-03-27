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宮廟女廁旁「打手槍」還壓在女子身上　辯毒品反應遭打臉

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▲一名梁姓男子施用毒咖啡包後，當眾「打手槍」，還強拉被害女子欲性侵未果，被台南地院以犯強制性交未遂罪，判處2年徒刑，緩刑5年，可上訴。（圖／記者林悅攝）

▲一名梁姓男子施用毒咖啡包後，當眾「打手槍」，還強拉被害女子欲性侵未果，被台南地院以犯強制性交未遂罪，判處2年徒刑，緩刑5年，可上訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名梁姓男子2018年6月間，施用毒咖啡包後，在安定區一宮廟女廁旁當眾「打手槍」，還從女廁強拉被害女子，自後抱住用手摀嘴，撫摸女子胸部後壓住欲性侵，幸被及時制止未果，梁男庭訊辯稱是毒品反應，會有幻覺、幻聽和性亢奮，台南地院審結認定梁男犯強制性交未遂罪，處2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

梁男被警方逮捕時，驗尿結果有K他命陽性反應；法官為確認梁男是否因為施用K他命，導致影響行為控制能力，囑託醫院精神科醫師鑑定，結果雖然認為梁男的行為理解能力和控制能力，應該沒有因為施用K他命而受到減損；但提及他的症狀應與毒咖啡包內其他摻雜不同成分的毒品有關。

梁男在庭訊中表示，案發前他施用毒咖啡包之後，會有幻覺、幻聽和性亢奮的感覺，梁男強調是因為過度施用K他命，造成意識錯亂而犯下本案。

台南地院合議庭調閱錄影監視器，查出梁男在2018年6月15日上午8時15分左右，在宮廟女廁旁桌椅區的公共場合，當眾「打手槍」（手淫），過程中還往門口方向做出打招呼的動作。隨後，梁男從廁所內將被害女子拖到門口，打算用肢體暴力手段，欲性侵被害人，所幸被害人女同事回頭找人，在廁所門口發現梁男壓在被害人身上，將梁男拉開，被害人才沒有被性侵得逞。

因梁男犯案後被羈押近7個月，梁父2018年10月間與被害人達成民事調解，依約定賠償5萬元，同意給梁男從輕量刑及緩刑的機會。台南地院合議庭認定梁男犯強制性交未遂罪，處2年徒刑，緩刑5年，可上訴。另公然猥褻部分，院方認梁男沒有讓人家觀看的意思而判無罪。

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關鍵字：吸毒,打手槍,性侵,毒品反應

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