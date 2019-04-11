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台鐵被爆「9個月欠下3億加班費！」　工會擬4月底提告

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▲▼火車, 火車駕駛,火車司機,台鐵,台鐵司機,台鐵駕駛（圖／記者徐文彬攝）

▲台鐵工會爆料，在勞基新舊法交替的9個月期間，台鐵積欠加班費。（圖／記者徐文彬攝，僅作示意圖使用）

生活中心／台北報導

新版勞基法於2016年12月23日正式上路，台鐵企業工會今日指出，台鐵內部在2017年9月30日後才適用符合新法的班表，近9個月的模糊地帶積欠加班費，平均每人每月加班費約8000元，積欠人數累積4000多人，總共欠費約3億元。台鐵回應，雙方對於「休息日」認定有歧異，持續與工會協商中。

台鐵工會文宣組長吳長智表示，在舊法交替新法的9個月間，有部分不符合新法規定的班表，依勞基法新制應該支付加班費，台鐵局卻只給1日加班費，未用前2小時1.33倍、後6小時1.66倍計算，經計算後，每人每越少拿8000元，乘上9個月為7萬2000元，積欠人數約4000人，等於台鐵欠下2億8800萬元加班費，台鐵代表在協商時卻請公會提告，近日就會提告。

請繼續往下閱讀...

區間車,火車,台鐵,等車,月台（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵與工會對於「休息日」認定不一樣。（示意圖／記者季相儒攝）

針對提告部分，台鐵澄清，並無請工會依法提告。台鐵補充說明，早在2016年12月23日《勞基法》未修訂前，為適用公務人員週休二日實施辦法之單位，排班方式已符合周休二日規定，其延長工時係每班1.8小時，員工除每月支領延長工資36小時外，並從優適用《公務員服務法》及《公務人員週休二日實施辦法》，周六出勤者加給1日工資。

台鐵強調，《勞基法》修訂上路後，2016年12月23日工會發函指「在完成法定勞資協商程序前，三班制輪值輪勤班表暫依原輪勤方式排定，延時工資亦暫照原標準請領」，之後台鐵局與工會於2017年6月27日車站工時協商會議決議，2017年10月1日起，將原三班制班表改為二輪一例隔周休班表。

但因雙方事前並未就2016年12月23日起至2017年9月30日班表指定休息日，台鐵指出，工會卻單方面主張該期間以例假前一天推定為休息日，而要求補發休息日延時工資差額，導致雙方對於「休息日」認定有歧異，進一步讓加班費計算基礎有不同看法，多次協商未能達成共識，未來將持續協商。

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