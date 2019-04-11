立委怒轟10億訂票APP爛爆！　台鐵：只花1080萬「不是以億計算」

▲台鐵資訊中心副主任廖萬輝站上第一線澄清。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導、攝影

台鐵第四代票務系統9日上線，國民黨立委許毓仁今（11）日召開記者會爆料，台鐵花費10億餘元的預算，App卻只做了系統優化，要求交通部與台鐵公布資金流向與軟體編碼。資訊中心副主任廖萬輝表示，APP有兩個部分，有民眾使用的行動APP、列車長使用的掌上型補票系統軟體，加起來是1080萬元，「不是像立委所說的是以億計算」。

許毓仁今日早上召開記者會砲轟台鐵新版App，台鐵也立即召開緊急記者會澄清，廖萬輝站上第一線接受聯訪。廖萬輝表示，App分成行動App，包含IOS和Android系統，旅客可在google play商店進行下載，但這只是一部分，另一部分則是，列車長在使用的掌上型補票系統軟體，加起來是1080萬元。

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被問到是否通過壓力測試，廖萬輝回應，有，在開發過程持續做很多壓力測試，也有邀請公秤的第三方做壓力測試，是沒有問題的，一分鐘可以完成60萬筆交易的資料。但面對許多民眾反應斷線問題、舊版App的壓力測試數據，他則回應，斷線問題並不是很清楚，而舊版App是比較早期發展的，沒有特別做壓力測試，大部分都是從網站來的，沒有詳細數據。

▲台鐵局第四代票務系統APP「台鐵e訂通2019」9日開放個人票訂購。（資料圖）

台鐵針對立委質疑也解釋，全案建置內容包含票務核心系統建置、票務網路建置、票務工作站及背磁印票機、掌上型補票系統、資安強化、對外網際網路及行動通訊服務、備援中心建置等七大部分，經國家發展委員會104年7月核定辦理，匡列10.7億元，行政院於106年4月同意107年度以後經費8.5億元得以前瞻計畫預算支應。

台鐵指出，新系統自2月21日起已上線服務，並於4月9日開放預訂個人票，系統運作順暢，已達預期成效。另外，經高鐵公司研究，台鐵第四代票務系統有五大優點，包含旅程可分三段訂不同班次、有花東實名制及原住民保留座位訂票、增加兩鐵列車轉乘時刻查詢功能、可多元選擇不同車種、列車長印出之補票收據有QR code，可直接刷出站，亦可註記「已人工驗票」，避免重複查驗。