韓國瑜想加速推動捷運延伸...環評打槍！居民嗆：公車都沒人搭了

▲環評委員認為岡山路竹延伸線案沒誘因、效益低。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

高雄市長韓國瑜上任後向中央表達市民對於捷運建設的期盼，希望已納入前瞻計畫的岡山路竹延伸線能加速推動完成。今（11日）環保署進行該案專案小組第4次初審，環評委員認為該案沒誘因、效益低，最後決議送環評大會審查，建議開發單位到時「好好選擇」，若堅持原規劃，可能將進二階段環境影響評估。

高雄捷運路竹延伸路線，提供岡山、路竹、湖內地區（台一線），通往嘉南藥理大學、奇美博物館、南科園區（台南、高雄）的軌道運輸服務（R2至R8）。 高雄捷運工程局局長范揚材帶同仁到現場報告力拼闖關。

請繼續往下閱讀...

路竹區台1線自救會成員林宏裕不滿，贊成北高雄要有發展，只是開發單位數據騙人，公車都沒人搭，蓋捷運會有人坐？且高雄負債3千億，有必要再浪費預算？並擔心該路段房子會被拆，堅決反對。捷運工程局表示，台一線上民房不會拆除，且該路段涉及公路總局要拓寬，不全然都和捷運工程有關，相關影響及運量等評估都獲交通部通過。

▲居民林宏裕不滿說，公車都沒人搭，蓋捷運會有人坐？且高雄已負債3千億。（圖／記者許展溢攝）

環委李克聰根據今天開發單位報告明確點出，無法接受，因該案已進到最後一個關卡，多次語重心長強調要站在「專業」立場去審查，必須撇開政治因素，雖然可以理解地方首長背負的壓力，但國家財政很困難，國家資源不能浪費，尤其現在有很多不確定性，很怕自己無法跟後代子孫交代，到時捷運蓋好了變成沒人搭的蚊子捷運外，對環境衝擊又大。

李克聰以台鐵台北到松山站舉例，很多民眾不會搭捷運，但會搭台鐵，主要就是捷運有太多站，可以搭台鐵固定班次為何不搭？直言開發單位需求高估，建議應具體告訴大家該段區間車、開車、騎車及搭台鐵、捷運的有多少，如此才能評估。

▲韓國瑜上任後曾說希望已納入前瞻計畫的岡山路竹延伸線等能加速推動完成。（圖／記者林敬旻攝）

環委王文誠說，捷運延伸看不出誘因，報告多是描述性，應用數據來支持計畫，且也沒太多配套，如有人在南區行政院上班，住在文化中心，兩處捷運都有到，但還是騎車，因為省錢，就算免費也不搭，因為騎車就是方便。王文誠強調這是使用型態問題，到時運量預期會很低。

環委強調，有2個環委都高雄人，站在對子孫有幫助立場，應審慎評估，認為本案捷運沿線規劃與台鐵岡山–路竹– 大湖沿線高度重疊，且RK7至RK8段沿線居民居住密度高，施工營運期間可能造成沿線景觀、噪音振動等重大衝擊，若只提RK2至RK6就有機會在環評上通過，最後建議應繼續進行第二階段環境影響評估。對於結果，范揚材會後說，回去會再重新好好評估選擇。