複製微風經驗！台鐵出租車站賺業外　今年再增潮州、基隆、花蓮

▲台鐵積極開拓業外收入，今年要再加開3個車站商場。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵營收7成以上都來自票箱收入，票價不變的情況下積極發展附屬事業，已有6個車站引進商場，今年還有3個車站商場即將開業，潮州、花蓮大概在7月、基隆約8至9月開業。資產開發中心總經理顏文忠笑說，今年目標是要增加本業收入50％，現在185億，也就是要增加92億收入，「壓力真的很大」。

台鐵營收連年虧損，發展業外收入似乎是可行的解套方式，像是與微風的合作經驗，一年就能引進千萬人潮，同時也帶來源源不絕的錢潮。複製微風經驗，台鐵積極運用旅運人潮活化各大車站的閒置資產，包含台北、南港、板橋、新烏日、新左營、屏東都有商場，吸引周邊來客，創造「軌道經濟」。

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▼屏東車站在107年12月24日正式營運。

「現在收入來源最多還是台北，但大家也不要小看板橋！」顏文忠表示，車站優勢是客潮穩定，業績是有保障，像是南港車站就成長20％，板橋車站也成長8％，是急起直追的黑馬，也為業績掛保證。他透露，微風4月25日簽約到期，因為擁有優先權又再簽6年，但等到114年就沒有優先權。

台鐵局長張政源曾說，3月4日成立台鐵資產開發中心，就是要幫龐大的台鐵閒置資產進行資產活化大規劃工程，預計3-5年內將業外營收佔運輸本業比例由現行24.67％，大幅拉高至50％以上。他說，在103年時，台鐵運輸本業外收入占營收比僅14％、104年提高至15％、105年17％、106年19％、107年20％，未來要將目標從07年的45.64億元，拉高至逼近百億元，加速進行資產活化近程。

▼今年要增加92億的業外收入。