卡關破10年再開戰！彰化「二林精機開發案」　環團怒揭7大錯誤

▲環團在環署門口抗議。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢、胡順惠／台北報導

環保署今（27日）下午將召開環評大會，審查爭議10多年的「二林精密機械產業園區」案。環團上午10點在環署門口舉行記者會怒指該案，都已被環評委員認定「不應開發」，必須站出來支持環委的決議，並怒揭二林有精機有7大錯誤，包含區位選址錯誤、農業用地不足等。

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▲環團在環署門口舉行記者會抗議。

環團表示，今年1月22日專案小組第2 次初審會議，就已經決議認定本案不應該開發，此案就生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能導致顯著不利的影響，且開發位處台灣糖業股份有限公司萬興農場，涉及該公司自辦農地重劃土地，建議認定本案不應開發。

環團認為，有別於其他案子小組結論都在第3次小組會議之後，而本案是在第2次就獲得小組委員共識達成決議，顯見本案毫無開發的利基點，因此今天許多關心農地及農地工廠環保團體必須站出來支持環委的決議。

▲環團提出，二林精機選址錯誤、支持否決。

環團現場以行動展現，給該開發單位以下7大錯：

1、區位選址錯誤：地層下陷每年3至5公分、易淹水區、沙害、嚴重土壤液化區

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，二林精密機械園區土壤沉積時間比較短，土壤也相對鬆軟不扎實，再加上沙質地透水性高，地下水位也非常淺，因此被內政部訂為「嚴重土壤液化區」，而且沙土含有大量如粉末狀的粉沙，遇到東北季風就會產生嚴重沙害，又位於台糖農業區，周邊農地都是抽取地下水灌溉，每年地層下陷3至5公分，對於精密機械業者而言，投資這裡是高風險區域。

2、產業用地不足

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，截至25日的數據顯示，彰化縣待租售之工業區（不含科學園區）的土地高達102筆，應優先使用鄰近既有閒置園區土地，而非犧牲珍貴的農地，持續開發新的工業區，以免浪費國家資源。

3、應落實北工業、南農業

台灣農村陣線議題專員王章逸表示，前彰化縣長魏明谷喊出「北工業、南農業」的口號，揭示彰化縣的產業區位分布，二林精密機械園區周邊生產許多優質農產品，包含火龍果、葡萄等高經濟作物，周邊鄉鎮也是農業發展為主的區域，根本不需要再多設工業區，貿然開發的結果僅是消耗大片農田。

4、興中科上下游供應鏈

「二林已經有來自中科的威脅，絕對無法再承受精機的風險！」台灣環境保護聯盟副祕書長賴佩茹指出，環評書寫精密機械園區要供應工業生產「直接或相關各行業使用」，也就是除了農業與商業，其他任何工業都不排除。

賴佩茹表示，彰化縣政府打算把一些散布在農地的電鍍業輔導來二林精機，但二林人都不知道，還以為只會有汙染相對較低的精密機械，可以想見，園區一但開發，進駐恐怕會帶來很多高污染的廠商，到時不僅空氣及水會受到汙染，連農地跟農產品也會受到汙染。

5、精密機械產業群聚

地球公民基金會研究專員吳奇融指出，從彰化農地工廠分布觀察，農地工廠主要分布在北彰化，有些已經形成聚落，包含精密機械業。他說，二林精機開發案300多公頃，所在位置是屬於高優質農地，大規模農業土地開發流失，會擴大彰化的農地汙染範圍，同時讓糧食自給率減少，面對極端氣候沒有本錢再惡搞。

6、引進低汙染產業：每天生產廢棄物等有害廢棄物約1公噸（一般廢棄物5.56公噸／日）

7、再生水澆灌園區道路：園區周邊住戶沒有自來水管線，都是喝地下水

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