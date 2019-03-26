環保署稱水汙法「罰很大」效果有成　原擬提高罰金至30億不修了

▲環保署指出，自動監測部分，掌控廢汙水已達83% 。（圖／翻攝彰化縣審計室網頁）

記者許展溢／台北報導

環保署104年2月4日修正公布水汙染防治法，至今5年過去，刑事罰金高達1.3億元，行政罰鍰高達15.7億元，追繳不法利得高達2000萬元，也曾鼓勵民眾檢舉，發出個案獎勵金1000萬元，其中又以彰化違規件數最多，金額被罰最多的為高雄。只是，環署之前擬修正排放汙水致人死，最高可罰到30億元，暫時不修了。

環署今（26日）舉行記者會宣布，水汙染防治5年有成，從102年至104年修法前來看，移送的判決總計23案，處罰金760萬元，104年修法後至107年，移送判決總計91案，處罰金3995萬元，沒收犯罪所得達1億3328萬元。另外，104年查獲35案排放超標有害廢水，107年已降至7案。且修法以來成果都呈現在全國50條重要河川水質，而嚴重汙染河段長度比率，從90年13.2%大幅下降至107年3.8%。

請繼續往下閱讀...

▲地方環保局稽查工廠違反水汙染情況。（圖／記者林悅翻攝）

環保署水保處長顏旭明特地換上稽查服裝說明，修法主要有3大目的，包括強化刑責跟罰則，因高雄曾發生水汙染事件卻沒有刑罰可罰，第二是追繳不法利得，最後則為鼓勵檢舉（吹哨條款）。顏旭明說，修法後產生很大嚇阻效果，修法4年前處分8323件，計9.7億元，修法後4年，處分8681次，罰金提高到15.7億元，但排放廢水汙染濃度逐漸降低。

環署進一步說明，修法後處600萬元以上罰緩案件計有16件，其中處1000萬以上3家，目前有4家運作狀態為永久停工或全廠暫時停工。處停工案件，修法前4年74件，修法後4年提高至345件。1000萬有3件，其中高雄陽裕食品公司被罰2000萬元為所有縣市最高，主要是不聽停工處分、超標很高。

▲環保署水保處長顏旭明表示，水汙染修法後，排放廢水汙染濃度已逐漸降低。（圖／記者許展溢攝）

環署強調，針對水汙染防治策略，將持續朝「抓很大、罰很大、領很多、降很多」方式邁進。 檢舉金額最高可領60%，修法後這幾年最高一次發出1000萬獎金。而自動監測部分，掌控廢汙水已達83% ，違規件數又以彰化縣最多26件、新北市11件，主要是電鍍廠在排放汙水，而總罰金最高則是高雄市，計2750萬元。

只是，2年前環署提出水汙染防治法再次修正草案，也就是要將排放廢汙水致人於死、重傷者的罰金上限，從原本3億元，提高到最高30億元仍沒下文。環署表示，已經有預告，只是必須收集各界意見，再做總體平衡考量並彙整，會積極研析，後續會再提出，目前暫時不修。另外，由於畜牧業排放汙水對中南部環境影響很大，環署坦承，確實河川汙染有一大部分來自畜牧廢水，中央也有投入相關經費，預計能改善。