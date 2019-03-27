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拜託環委成全！王惠美坐鎮「二林精機園區」環評

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▲▼環評審查彰化二林精密機械園區，縣長王惠美出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲環評審查彰化二林精密機械園區，縣長王惠美出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（27日）召開環評大會討論「二林精密機械產業園區」案，彰化縣長王惠美親自到場提出申覆，力拼翻案表示，該案歷經彰化縣3任縣長，彰化是以大格局思維，希望環評委員能了解並支持，目前已有330家廠商願意進駐。王惠美強調，一定會兼顧環境保護永續，拜託各環委成全。

王惠美指出，台灣有全世界密度最高的精密機械聚落，大肚山下是黃金縱谷，2017年出口值達274億100萬美金，較前1年成長7.2％，預估2018年產值可達1兆2000億， 因為台灣擁有非常好的精密機械產業，能去支撐台灣經濟，這點不可或缺。

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▲▼環評審查彰化二林精密機械園區，國民黨立委柯呈枋。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委柯呈枋說，該案不只是現在當前重要產業，也是未來影響國際產業。（圖／記者林敬旻攝）

王惠美說明，上、下游機械設備等都有密不可分關係，希望精機園區開發後，能提升系統產業，如製造設備、產品精密度等附加價值，且該案歷經彰化縣3任縣長、機械公會3任理事長，目前已有330家廠商願意進駐，需求列非常強烈，且該案前後經過10年，地方非常期盼振興發展、鄉村人口回流，拜託委員成全。

經濟部工業局副局長游振偉支持此案表示，這是國家重點產業，盼環委了解。中科報告指出，開發時除帶動產業發展，也會讓對外部影響降到最低。國民黨立委柯呈枋認為，這不只是現在當前重要產業，也是未來影響國際產業，更是低汙染、高產值，還有整體就業機會，而在農地部分，並不會影響到原本生產狀況，盼委員加速審議。

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關鍵字：二林精密機械產業園區,中科二林,環保署,環評大會,王惠美,柯呈枋

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