二林精機園區環評今上演攻防戰！彰化縣長帶隊北上拚翻案

▲二林精密機械園區位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積約352公頃。（圖／翻攝彰化縣政府網頁）

記者許展溢／台北報導

環保署今（27日）下午將召開環評大會，審查爭議10多年的「二林精密機械產業園區」案。該案1月22日環評初審二次會議遭環評委員以「不應開發」否決。彰化縣長王惠美今天會和地方人士共4台遊覽車北上提出申覆，爭取翻案。環團會前則要列此案7大缺點堅決反對。今天環評預計正反方將上演激烈攻防戰。

二林精機園區位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積約352公頃，緊鄰科技部開發的中科二林園區，面積約631公頃。該案歷經彰化縣3任縣長、機械公會3任理事長，沒想到王惠美力推通過，卻在今年初初審遭疑「沒必要開發」，讓專案小組做出再送環評大會討論決議。

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精機園區計畫引進精密機械元件、零組件等產業，但開發地卻是「農業用地」，加上彰化縣政府提出希望此開發案和中科二林有上、下游產業鏈關係，但中科二林招商情況到目前超糟，原先簽訂意向書要進駐的友達公司最後也不去了。

▲據了解，王惠美將出席今天環評大會，力求此案翻盤。（圖／記者唐詠絮攝）

此案遭否決主要有兩大原因，一是環委王文誠質疑真的有產業需求嗎？重點是精密機械是台灣所有產業中，在海外生產比例最低，且台灣機械產業群聚點其實是在台中筏子溪兩側，不在二林，根本難以形成群聚，因此二林園區和二林精機成功率低，就算要選在彰化，最好的地點也是彰濱工業區。

二是、彰化閒置的工業區超過上千公頃，光彰濱工業區就有大面積閒置，但開發單位硬要選在「優良農地」、「地下水管制區」上。環委李克聰表示，此處交通評估做都沒做，令人擔心施工後造成環境衝擊，損失農地，最後開發完成還是變成蚊子園區。大部分環委認為，不應「沒需求也硬要開發」，最大的問題是台灣現有工業區土地常被占著不開發，就是為了炒地皮。

▲二林精密機械園區案過不過的了環評委員這一關，還有待彰化縣政府拿出極大說服力。（圖／記者許展溢攝）

彰化縣政府、台灣精密機械工業公會認為，有意願進駐二林精密機械園區的國內業者超過300家，總投資高達8百億元以上，部分居民更期盼工業區帶來工作機會。但王文誠可不這麼想指出，就算二林精機成形，以產業屬性來看，這些中小型業者最後還是會聘請很多移工。

今天下午環評大會，王惠美及地方人士預計針對整體發展需求、與彰濱工業區競合、空汙、水汙等質疑聲浪逐一說明，爭取各界支持。上午10點環團則要先齊聚環署門口以行動展現，控訴該案有7大嚴重錯誤，要求此案就是不能開發，預計兩派人馬會上演一場激烈攻防。