就是要精機園區！二林鄉親包圍環保署怒吼：別阻礙地方發展

▲環評大會審查彰化二林精密機械園區，居民北上抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

「二林精密機械產業園區」案今年1月遭環評委員否決「不應開發」，該案今（27日）下午將進入環評大會討論，彰化縣政府動員4輛遊覽車北上包圍環保署怒吼「環保怪獸、阻礙地方發展」，要求各界能傾聽他們的心聲，彰化縣長王惠美預計稍晚也會親自到場參加會議力挺。

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環評大會下午2點開始，會前數百名二林地方鄉親高舉「傾聽在地人的心聲支持翻轉新發展核心」、「精緻發展不容緩環境經濟共存榮」，及「精機產業園區完善防制土水空汙」等布條，不滿控訴1月22日初審結果會阻礙地方發展。

▲二林鄉親不停喊抗議、抗議，要環保署聽進去他們的聲音。（圖／記者林敬旻攝）

彰化縣二林地區發展工業促進會理事長洪文哲認為，精機園區通過將為二林創造更多就業機會，以中科二林和二林精機2個園區加起來，預計能為地方創造約5萬個就業機會，尤其現在人口老化，很多年輕人都到外縣市發展，若不被允許開發影響絕對很大。

洪文哲說，地方要發展很困難又很慢，今天好不容易有這機會，地方每一個里都很歡迎，所以過不過一定有很大影響，因為老百姓真很需要這塊土地開發，讓地方繁榮外，也讓老人家小孩能回到自己家鄉。

▲洪文哲說，地方要發展很困難又很慢，好不容易今天有這機會開發，環委不應阻止。（圖／記者林敬旻攝）

二林鎮長蔡詩傑表示，希望環保署能為地方著想，為在地創作繁榮機會，強調地方「有理就站的住腳」。溪湖鎮長黃瑞珠則盼，環署能聽的進去地方聲音跟需求。居民最後不停喊抗議、抗議，「環保怪獸、阻礙地方發展」等口號，呼籲環評大會要通過環評。張惠美預計稍晚到會議現場說服環委通過該案。

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