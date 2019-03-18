隔壁女女半夜叫超大聲！害她慘變黑輪　網獻神招：回敬謎片大悲咒

▲隔壁女女一直叫！她受不了……怎麼樣都沒睡好。（圖／記者季相儒攝，示意圖，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

「這樣真的沒辦法睡覺！」一名女網友表示，隔壁鄰居有兩個女生，疑似連續好幾天「都在做某事」，她也強調自己不是變態，而是晚上很安靜，但對方卻越叫越大聲，頻率高到讓她受不了，但她又不想阻止別人的快樂，卻又不能好好睡覺，因此向網友求助看有什麼方法可以解決，引起網友提出神建議直上熱門榜！

這名女網友在論壇網站「Dcard」表示，隔壁鄰居有兩個女生，已經連續好幾天「都在做某事」，之所以知道這件事情，是因為晚上很安靜，但對方卻越叫越大聲，「本來覺得是正常發洩，不太在意，可是那個頻率已經高到我快受不了。」

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原PO表示，對於早8和早9（早上8點、9點的課）的人類來說，這樣真的沒辦法睡覺，曾想要放佛經「尬一波」，但理智告訴她，不能阻擋別人的快樂，「畢竟兩個人的快樂大於一個人的快樂，媽媽有說不可以當自私的人。」最後她還是忍住了，但她心裡覺得奇怪，好像在旁邊當燈泡的感覺，也不想每天都頂著黑眼圈出門，因此想問問網友，有沒有什麼方法可以讓她聽不到呻吟聲？

文章一出，還一度登上Dcard熱門，超過5000人按讚、100人蓋樓留言：「吵到人就不對了，還管她們快不快樂」、「快點播A片下去給她們聽，然後我坐等續集謝謝」、「之前有卡友錄音起來在他們睡覺的時候播」、「放大悲咒給她們聽」、「我建議你直接敲她牆壁」、「寫紙條抗議，從門縫塞進去」、「戴耳塞，請對方安靜比較快」。

不過也有網友表示：「我是用播音樂跟唱歌的方式告訴他們房間隔音其實很差，然後他們某些時候的聲音就變小了」、「當下去她們房間按門鈴，她們就會知道吵到別人，但不用等她們出來，很有用」、「根本是房間設計問題」、「我在房間大喊男生也太快了吧，結果一下安靜後還來第二次」、「『還願』剛出的時候，還看到有人說放碼頭姑娘」。