周杰倫的叔叔打鄰居　判刑4個月嫌太重！上訴駁回定讞

▲周杰倫的叔叔被控毆打鄰居判刑4個月，不滿判太重上訴，但台北地方法院駁回，全案定讞。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

天王周杰倫的親叔叔周耀義是非不斷，日前被控不滿鄰居亂按電梯，竟揮拳打傷鄰居，被依傷害、強制等罪判刑4個月，得易科罰金，但周耀義認為判太重上訴，台北地方法院裁定駁回，全案定讞。周耀義另有一起不滿被催繳管理費，打傷鄰居還罵人是「狗」的案件，正持續在法院審理中。

根據判決，2018年7月13日，周耀義不滿鄰居許姓女子亂按大樓電梯，在樓梯間攔住許女，並對許女嗆聲「要給妳一個教訓」，兩人爆發口角，周耀義揮拳重重打在許女的左臉頰上。許女氣得報案，並對周耀義提告恐嚇、傷害、強制等罪。

周耀義坦承打傷許女，但否認恐嚇，台北地方法院一審判決周耀義4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，周耀義認為刑度過重，提起上訴。

這已非周耀義第一次打傷人，早在2018年1月，因管理費及漏水問題，周耀義與鄰居陳姓女子發生衝突，不僅打掉陳女的手機，還抓著陳女的頭部撞牆，並出言辱罵「狗」，還說「等會拿工具下來打」。

陳女對周耀義提告，檢方依傷害、公然侮辱、恐嚇及毀損等罪名，將周耀義提起公訴。台北地方法院持續審理中，周耀義雖然願意和解，但僅認毀損及傷害罪，罵人是「狗」的部分，他強調「狗」並非誹謗性字眼，他也沒有對陳女恐嚇。

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