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社會 社會焦點 保障人權

出門注意！電風扇插頭接延長線沒拔　火燒到鄰居天花板塌

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▲▼電源、電線、插頭、延長線、電器。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

▲出門前，家中電器記得切斷電源，一周姓男子因疏失，電風扇插頭沒拔，持續通電導致起火，燒到樓下鄰居天花板都塌了。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

在家或出門，延長線、電器的使用真的要小心。台北市一周姓男子家中電風扇一直插在延長線上，沒想到晚上出門4個小時後，電風扇底座、電線燒了起來，不僅把自家屋頂、隔間都燒毀，水泥牆也坍塌，還燒到樓下天花板都塌了，隔壁鄰居的牆壁也被燻黑。法官考量周男坦承疏失，並賠償鄰居損失，將周男判處拘役50天，得易科罰金。

根據判決，周姓男子在自己的臥房內用電風扇，電源線接在一延長線上，事發前周男離開家門，電風扇雖沒開，但電源線沒拔起。沒想到4小時後，電風扇燒了起來，在房間內多有易燃物助長下，火勢延燒迅速，木造屋頂、隔間通通燒毀。

更誇張的是，由於火勢悶燒，不僅周男屋內的水泥牆壁坍塌，地板，也就是樓下鄰居的天花板也被高溫燒到塌陷。所幸人員都有逃出。

消防隊員清理火場時，在周男的臥房內，發現燒得最嚴重的電風扇，經火場鑑定，電風扇底座、電源線及接續的延長線，都有嚴重熔斷現象，證實起火原因就是電風扇持續通電，使得底座內部配線短路，引發火勢。

法官考量周男坦承疏失，且已賠償鄰居們的損害，因此依《刑法》失火燒燬現供人使用之住宅罪，將周男判處拘役50天，如易科罰金以每日1000元計算。

根據《刑法》第173條「失火燒毀現供人使用住宅罪」，放火燒毀建築物、礦坑、火車、電車或其他供運輸之舟、車、航空機者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。失火燒毀者，可處1年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。未遂者可處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰款。

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