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台中社會局「禁工作日連休5天」挨批　副局長：休假服務並重

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▲台中市政府,外觀,西屯區,市府大樓。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中社會局員工投訴局長指示「工作日不要連休超過5天」；社會局回覆，「休假跟服務都要並重」。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉／台中報導

台中市政府社會局員工向媒體投訴，局長李允傑1月間在局務會議上指示「工作日不要連休超過5天」，會議後每人又被特別交代，讓同仁感到非常不合理；對此，社會局副局長陳仲良表示，同仁若有請假需要都可依規請假，強調「休假跟服務都要並重」，且有代理人可負荷其工作量，但若適逢局處業務「旺季」，也希望同仁能配合請假不超過5天。

▲台中社會局長李允傑。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中社會局長李允傑。（資料照／記者陳玉翻攝）

社會局員工投訴表示，局長李允傑1月間在局務會議上指示，「同仁非公務一次連續請休假不要超過5天（不含假日），且不要在個人業務旺季請假。」會後，各同仁又被再次交代請假不得超過5天，大家當然不敢請假，真的很不合理。

《ETtoday新聞雲》記者致電詢問社會局副局長陳仲良，他表示，同仁若有請假需要，都可依照公務人員請假規則，當然主管也要衡酌請假相關規定，強調「休假跟服務都要並重」，請假天數不是關鍵，有職務代理人比較重要，且代理人要足以負荷其工作量。

陳仲良也補充，每個局處都會有「旺季」，像是社會局年底、年初時有低收入、身障老人及社會救助等業務複查，工作量甚多，希望同仁在業務忙碌時或有執行需求時，可以配合工作日請假不得超過5天，並非禁止員工連續請假，將會加強與局內同仁溝通。

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關鍵字：台中,社會局,工作日,禁休

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