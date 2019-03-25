台男用「文藝名」讓陸女昏頭　6人遭騙53萬人民幣

▲楊男設「假戀愛、真詐財」機房，詐得6陸女共53萬人民幣。（示意圖／pixabay）

地方中心／台中報導

楊姓男子2年前設立詐騙機房，用「假戀愛、真詐財」方式，詐騙集團成員以帥哥照片登入交友網站，專找28到38歲等未婚熟女行騙，雙方成為「男女朋友」後，再稱公司有併購案需要資金，以「共創幸福家庭基金」等語編織美好未來，陸續向6名女子詐得人民幣53萬300元。台中地檢署25日加重詐欺、組織犯罪防制條例起訴楊男等13人。

起訴書指出，23歲楊男2017年年5月間認識綽號「阿浪」男子，向其習得「假戀愛真詐財」方法後加入詐騙集團，楊男在西屯區設立機房，而加入成員皆選擇文藝名字如「陳楚」、「張偉」、「林志文」等假名，在機房內透過中國交友網站，尋找28到38歲未婚女子，抓取網路帥哥生活照，用花言巧語取得對方信任，雙方進而成為「男女朋友」。

交往後，成員用公司內有穩賺不賠的併購案，但公司內部規定員工不得參與，想借女友名義參與，並表示會負擔10萬美元的資金，再透過其他成員假冒銀行經理致電給被害女子，告知投資金額太少，必須再補差額才同意投資，被害人深信男友「共創幸福家庭基金」等語，願意大筆出資。

詐騙機房成員陸續向大陸地區王姓、張姓、胡姓女子共詐得人民幣38萬3000元；2017年9月間，楊男在南屯區設立詐騙機房，再用同樣手法詐騙3女共人民幣15萬元。檢方於2018年10月底搜索破獲2詐騙機房。