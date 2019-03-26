「2樓有神明在1樓做」她租屋遇真愛...被房東妻告妨害家庭

▲一名林姓女子退休後獨自搬到台中租屋靜養，與林姓房東譜出一段戀情而後又變調。（圖／CFP視覺中國）

地方中心／台中報導

一名林姓女子退休後獨自搬到台中靜養，已婚的她與同樣已婚的林姓房東發展出婚外情，不但經常擁抱還索吻，2017年10月22日2人在租屋處客廳發生關係，事後還神態自若的聊天，而後林女告房東性侵未成，反被房東的蕭姓妻子控妨害家庭判3個月徒刑。

林女告房東性侵，經台中地檢署簽結不起訴處分，房東妻子反控林女妨害家庭，然而，法官認為2人是合意性交，林女觸犯妨害家庭中的相姦罪。判決指出，林女之前在高雄市政府交通局路邊擔任停車收費員，之後因發生車禍身體不適，退休後才選擇到台中靜養。

2017年林女向房東租屋2人才結識，同年3月2人第一次接吻，從此就經常接吻擁抱，自然而然發生性行為，2人互相脫衣彼此都沒拒絕，房東建議到2樓做比較舒服，林女還回說「2樓有神明，所以就在1樓做。」另外，有次林女腳踏車沒氣，房東幫忙後就說，「我一個要求，我就親妳一下。」林女不但沒反抗，2人還越走越近。

2017年10月22日房東去找林女聊天，談話內容聊到兩性問題，2人就開始親嘴脫衣服，在1樓的椅子上發生性行為，完事後林女說她很久沒做，房東回說自己也很久沒做，從此他認為2人是男女朋友，未料數日後他又到林女租屋處，林女竟說他侵入民宅，讓他相當困惑，認為女人翻臉跟翻書一樣快。

法官調閱監視器畫面，2人性交後神情自若在屋前聊天，林女不像是性侵後的樣子，且林女到醫院驗傷，除陰道有陳舊傷，全身沒其他地方有傷。法官認為房東說詞與常情無違應予採信，檢方對性侵部分不起訴處分，依妨害家庭判決林女3個月徒刑。