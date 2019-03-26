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38歲媽帶女兒買鞋！白目店家誤認成阿嬤...「一句成語」惹火網友：鞋子退掉

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▲▼父女、親子。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲原po帶女兒買鞋，老闆娘卻誤認兩人是祖孫關係。示意圖，與本文當事人無關。（圖／免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

做生意的店家為了和客人拉近關係，常常會裝熟、閒話家常，也許有助於提升業績。不過有位網友就表示，她帶女兒去買鞋時，店家竟誤以為他們是祖孫；原po解釋之後，老闆娘無心的「一句成語」讓她怒火瞬間被點燃，網友看了也都紛紛聲援「不會做生意」、「鞋子該退掉了」。

一位媽媽今日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示昨晚帶著小女兒去鞋店買學步鞋，買鞋的過程本來相當順遂，沒想到就在她走出店門時，老闆娘隨口問了一句「唉呦！這妳孫子啊？」讓她當場三條線。她向對方解釋說這是最小的女兒，但老闆娘卻一副不可置信的模樣「妳女兒？！是妳女兒？」隨後還補了一槍「啊真的是老蚌生珠捏吼！」讓她更是滿肚子火。

請繼續往下閱讀...

原po又氣又無奈表示，自己已經38歲，的確是不年輕，但也沒有到老蚌生珠的年紀，「難道老蚌是指超過35歲的年紀嗎？看來保養品要用灌的了。」

▲▼母子、母女、孩子、小孩、幼兒、兒子、育兒·親子、父母、家長。（圖／取自pixabay）

▲原po表示自己的確比較晚生小女兒，但也不至於被形容成「老蚌生珠」吧！示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自pixabay）

網友看完貼文都搖頭認為店家「不會做人」，「真不會做生意」、「那雙鞋是不是要退掉了」、「35生小孩哪會老蚌，我朋友40過後生的還好幾個耶！那店員該去看眼科了」、「跟她說，妳才棒，全家都棒，蚌殼精！」、「做生意講話還這樣白目」、「我超討厭這種店家的，愛裝熟嘴巴又賤」、「妳不孤單！38歲去年才又生女兒的老蚌路過」 、「做生意嘴巴不甜沒關係，至少不要講些讓人白眼的」。

還有網友安慰原po看起來很年輕，應該是現代人保養得太好了，老闆娘可能看過不少「少年嬤」才會這樣說。但這位媽媽也表示，一起去買鞋的大女兒也才13歲，不懂對方到底是怎麼看的，「假裝一下也好啊！」

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關鍵字：老蚌生珠,祖孫,母女,爆怨公社

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