狂洗5封邀請！主管加好友約面試...她一查「是住家」　網看完超毛：不單純

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前在求職網站上，發現某間公司狂寄面試邀請，由於她對該職位沒興趣，於是逐一回絕；後來對方主動加微信，還傳訊息約她面試，被婉拒後甚至翻臉嘲諷，讓她覺得超無辜。許多人看完整段經過，都覺得事情不太單純，直呼「根本就是意圖不軌，沒成功在那邊惱羞。」

「不想去面試就是loser嗎？你們公司才是！」女網友昨日在爆怨公社發文訴苦，之前一間公司透過求職網站，寄了5封面試邀請，因為她對該職缺沒興趣，所以便拒絕了，結果對方透過履歷上的電話加了微信，還想約她出來碰面。

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奇怪的是，對方提供的地址，並非網站上所登記的辦公室，女網友上網查了一下，發現竟是一般住家，由於該公司在台灣的辦公室只有2個職員，且都是異性，於是她毫不考慮的拒絕了，沒想到換來一頓莫名其妙的指責。

▲對方主動加好友，約她面試。（圖／翻攝自爆怨公社）

訊息中可見，對於女網友表明，希望在人多的公司上班，對方竟語氣不善地回，「我們沒有必要遷就一位溫室裡的花朵」、「誰說一定要在辦公室上班？什麼時代了，哈哈大笑」、「妳就是難搞，loser！」

最後，女網友無奈表示，「超沒品的公司，請大家小心，覺得被罵的好莫名，剛剛生氣回他一句髒話，他說太好了...可以當證據要告我。」

網友們看完紛紛回應，「懂妳感受，真的很多怪公司」、「很沒水準，不想去還會罵人，像屁孩」、「詐騙集團吧！可能類似吸金公司，還好妳沒去」、「沒水準又變態」；另外，超多人都覺得不對勁，直說「他是想認識妳」、「想騙人家尿尿的地方還裝蒜」、「不單純，覺得叫妳應徵是假，應另有所圖」、「貪圖妳的美色」、「只有兩位異性哦...感覺很危險，還這麼積極的可怕」。

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