她13歲被好友出賣「變幼齒站壁妹」　3年接40老爸級客人崩潰！

▲莎曼莎發現自己的好友仲介戀童癖者。（圖／翻攝自當事人臉書）

國際中心／綜合報導

在這世界上有許多特殊遭遇的人，還可能正等待著救援。英國一名25歲女子莎曼莎（Samantha Owens）從13歲開始就遭受到「戀童癖」的男子非禮，只為了得到自己認為的好姊妹阿曼達（Amanda Spencer）認同，直到現在終於願意勇敢站出來，分享自己這段最黑暗的時期。

根據英國《每日郵報》報導，莎曼莎自13歲開始陸續和40名以上的男子發生過關係，然而這一切都並非出自於她的意願，只因為當時16歲的好友阿曼達告訴她，如果想要賺錢、成為彼此最好的朋友，這樣就是唯一的辦法。於是當時莎曼莎在無知的情況下，逼自己面對了第一個「客人」並且在性愛開始前，噁心笑著問「你幾歲？」就連報出真實年齡，也得假裝自己只有11歲，來滿足客人的戀童喜好，直到現在午夜夢迴仍忘不掉這段噁心的過往。

阿曼達在這段時間成為莎曼莎的「生意好友」，每天負責送她到每一個客戶家，甚至有人還要求莎曼莎一邊發生關係，一邊喊「爸爸」。回想起過去那段時期，莎曼莎終於發現，她自己只是為了要得到阿曼達的開心跟認同，「當時我總是看到阿曼達帶著一大疊的現金，她說跟她一起做這件事情，就可以過上這樣的生活。」除此之外，阿曼達也會在學校引誘其他同學「只要跟男人發生關係就可以賺錢」。

最令莎曼莎難過的，是某一次在天亮時，阿曼達來接她，但已經被5個男人蹂躪過後，「我心裡感覺到相當的破碎、失落，我受夠這樣的日子」直到18歲，莎曼莎因竊盜被送進青年監獄才驚覺，阿曼達根本就不是所謂的好友，「她所做的是扭曲和一種錯誤」並且和社工人員全盤拖出。

事隔一個月，莎曼莎被釋放，阿曼達遭到當局的逮捕並且進行調查，長達多年的惡夢才真正落幕。直到2017年阿曼達被以安排、協助兒童賣淫罪遭到法辦，其中也包括竊盜、性侵等罪。