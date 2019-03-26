小女孩「只剩2年命」求嫁愛人　2年後沒音訊...網淚：要幸福！

▲蘇菲亞為自己圓小小的夢想。（圖／翻攝自Sassy Mouth）

國際中心／綜合報導

小小的女孩也有大大的少女心！美國康乃狄克州一名5歲的小女孩蘇菲亞（Sophia Chiappalone）在出生時醫生診斷出有遺傳性心臟病，最嚴重的狀況甚至她的心臟只有一般人的一半，醫生認為蘇菲亞可能活不過兩歲，甚至因為這樣進進出出多次手術房，小小的身體承受著巨大的痛苦，但她的幼小心靈卻比大人還有堅強，還向母親提出一個可愛的要求。

根據《ABC News》報導，蘇菲亞在2017年時，已經超越時醫生所判斷的「可能活不過兩歲」到了五歲時，她對母親克斯蒂（Kristy）提出好想當一個漂亮的新娘子。原來蘇菲亞一直很喜歡她最要好的朋友杭特（Hunter）並且辦一個很夢幻的婚禮，克斯蒂表示「這就是我女兒要的，她想要跟他最愛的人結婚」於是在跟杭特的爸媽討論後，決定一起幫女兒圓夢，並找來專業的攝影師瑪莉莎（Marisa Balletti-Lavoie）。

瑪莉莎在聽到蘇菲亞的堅強正面的故事後，二話不說的答應拍攝，並且在IG上表示，「很榮幸可以參與這正面的女孩這美妙的一刻。」而拍攝出的照片也相當可愛唯美，立刻引起網友關注到蘇菲亞的故事。

事隔2年，蘇菲亞的消息也疑似被家人封閉，不少人還試圖打聽這位正面的小女孩是否有繼續為自己的身體努力，仍在瑪麗莎拍攝的照片報導下留言，「希望蘇菲亞現在還是過著幸福快樂的日子」、「這位勇敢的小女孩將會永遠被大家記得」