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老公找玩3人行　人妻休戰完遭冷落...拿刀處理「小三洞」

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▲馬來西亞人妻三人行反悔，拿刀怒刺小三。（圖／翻攝自馬來西亞The star online）

▲馬來西亞人妻三人行反悔，拿刀怒刺小三。（圖／翻攝自馬來西亞The star online）

國際中心／綜合報導

女人心眼大小，千萬不要輕易挑戰。馬來西亞詩巫（Sibu）日前就傳出一名28歲男子，好不容易徵得46歲老婆同意來場「三人大戰」，沒想到卻在激戰完之後，老婆突然醋勁大發，竟拿刀往另一名女子的下體直接傷害，現場立刻血跡斑斑，所幸女子在送醫後情況穩定。

根據外媒《The Star》報導，遭到正宮傷害的女子和男子在網路上結識，當時男子好不容易說服老婆一起大玩「三人行」，而老婆也在信誓旦旦之下保證自己可以接受，也絕不會傷害另外一方，到了床戰當天，3人終於結束一場，在中場休息時，老婆到廁所稍微清理休息，回到房間後，發現自己的老公正在和第三者「另闢戰場」，氣得拿刀回到房間，一刀捅傷第三者，對方也立刻倒地。

男子當下立刻到隔壁房間跟其他兄弟求助，一行人立刻闖入拉住正宮以防她繼續傷害人。根據警方調查，男子跟老婆已經結婚7年，還育有4名小孩，疑似是因為當時三方都喝了酒，因此釀成這齣悲劇。

當地網友看到這則消息，也紛紛留言勸「千萬不要挑戰女人的限度」、「真的太令人震驚了，玩不起啊！兄弟」、「爽度可以30分鐘，但忌妒心只要一瞬間」、「果然只有女人對女人下手最狠」

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關鍵字：三人行,忌妒心,女人,恐怖情人

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