屏東農遭眼鏡蛇咬！　按傷口緊急擠血注射血清撿回一命

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左二）關心陳姓農民傷勢。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉陳姓農民，日前清晨在田間工作時不幸遭眼鏡蛇（俗稱飯匙倩）咬傷，他機警以手指施壓患部，將毒蛇液擠出並請友人叫救護車立即送到東港安泰醫院，幸安泰醫院備有多種蛇毒血清，馬上施打神經性抗蛇毒血清，住院觀察多日，目前已脫離險境，目前毒蛇咬的傷口已趨於穩定，但需持續照護。

▲▼陳姓農民田間遭眼鏡蛇咬傷住院與傷口。

安泰醫院總院長蔡宗昌表示，抗蛇毒血清價格昂貴，每支近萬元，眼鏡蛇咬傷需要注射6至10支神經性抗蛇毒血清，藥品需要冷藏保存且有效期限又短。抗蛇毒血清只要過期就要銷毀，再重新購入新品備用，醫院若將其設為常備藥品，長期下來是一筆不小的成本支出，故有些醫院不願把抗蛇毒血清設為常備藥品。

▲毒蛇血清。

該醫院基於社會責任及人道考量，在榮譽院長蘇清泉大力支持下，不計成本將台灣常見的抗蛇毒血清設為常備藥品，就是希望當意外發生時，屏東的鄉親可以就近就醫，不需要耗時轉院，延誤黃金救援時機。

蘇清泉指出，製造台灣的蛇毒血清馬原本飼養於后里馬場，但因沒有與其他運動休閒用馬匹隔離，飼養區又位於遊客必經之地，讓血清馬生活在非專業飼養環境外又被當觀光對象二度消費，引發批評，所以他在擔任立委期間強烈督促衛生福利部疾病管制署要盡快改善。疾管署在2011年於屏東科技大學興建免疫馬飼養場，解決了台灣免疫馬匹缺乏專業飼養場所的問題，也能穩定國內抗蛇毒血清品質及供應量。

他說，屏東是農業大縣，又是山林及觀光景點，不論從事農作農民、還是觀光客，在戶外活動時都有可能會不小心被毒蛇咬傷，人命關天，安泰醫院常備抗蛇毒血清以防萬一，守護民眾的生命安全。