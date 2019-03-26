越南籍新住民為養家活口　兩度車禍左腿受傷生活陷困頓

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶主動聯繫慈善單位關懷越南籍文姓女子，讓她很感動。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍文姓新住民，離婚後獨力扶養就讀國1的孩子，原本從事鴨寮清潔工作，不幸先後發生車禍、摔倒，造成左腿骨折、膝蓋挫傷併開放性傷口，生活陷入困頓，轄區的屏東縣東港警分局新園分駐所警員李昭慶，聯絡愛心單位捐款，幫忙她度過難關，李員善行讓她很感動。

警方表示，文姓好子，是越南籍外配，多年前嫁到屏東縣新園鄉，離婚後獨力扶養次子，目前就讀新園國中1年級。文女原在新園鄉受雇從事養鴨農家清潔工作，賺取微薄薪資維持家計，卻於2016年11月不幸發生車禍，造成左腿骨折、左筋斷裂，現仍行動不便不良於行，但為了養家，仍咬緊牙根工作。

卻於2019年3月14日在新園鄉田洋村養鴨農家工作時，不慎摔倒受傷，造成左膝挫傷併開放性傷口，經送醫手術治療後並無大礙，於日前出院在家休養，不過醫師囑咐仍需追蹤治療半年，造成她無法工作賺錢養家，但又她除須負擔家庭生活開銷、租屋費外，還要支付小孩的教育費等，種種生活開銷，讓她生活陷入困境。

新園分駐所警員李昭慶獲悉，主動介入關懷，聯繫偕同高雄市寂圓互助基金會蔡義工致贈救助金新台幣1萬5千元，並通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理馬上關懷急難救助通報，協助處裡家庭變故生活紓困措施。讓文氏母子非常感謝李員的熱心助人。

東港警分局長劉清俊肯定李昭慶發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，主動結合善心人士關懷轄區弱勢家庭，充分展現警察溫馨助人的形象，值得同仁效法。