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「阿孔」販毒集團2嫌落網　搜出2把鎮暴槍

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▲桃園、高雄警方聯手緝毒，查獲綽號「阿孔」男子為首的販毒集團。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園、高雄警方聯手緝毒，查獲綽號「阿孔」男子為首的販毒集團。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園、高雄警方25日聯手偵破綽號「阿孔」男子為首的販毒集團，檢警調三方經過月餘調查，25日下午持搜索票兵分多路在桃園國際機場逮捕剛回國的24歲孔姓男子，以及同夥羅姓男子位於桃園龍潭區住處起出2把鎮暴槍、混和咖啡包一粒眠毒品、製毒工具等證物，目前擴大偵辦中。

桃園與高雄警方日前接獲線報，經抽絲剝繭，發現住在桃園市龍潭區綽號「阿孔」男子為首的販毒集團，持有槍械與大批混和咖啡包一粒眠毒品，高雄市府刑警大隊科技偵查隊、特勤中隊、桃園憲兵隊、桃園市警局龍潭分局等單位向桃園地方法院申請搜索票，25日下午1時許在桃園市龍潭區忠勇街22歲羅姓男子住家起出大麻、K他命毒品與鎮暴槍一把。

檢警調人員接著在下午4時許在桃園國際機場埋伏逮捕剛回國的24歲孔姓男子，身上起出現金10萬元，隨後押解孔男在龍潭區建國路住處起出惡魔天使咖啡混合一粒眠6,134公克、一粒眠335顆（錠狀）、研磨機1台、鎮暴槍一把、電子磅秤3台、angel黑色分裝袋1箱等證物。

▲桃園、高雄警方聯手緝毒，查獲販毒集團所有毒品證物中還有生存遊戲中使用的鎮暴槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園、高雄警方聯手緝毒，查獲販毒集團所有毒品證物中還有生存遊戲中使用的鎮暴槍。（圖／記者沈繼昌攝）

警方說，查獲的2把鎮暴槍屬於空氣槍，鎮暴槍在台灣多用在生存遊戲上，使用漆彈雖不會致命，但被鎮暴槍子彈擊中會出現大面積淤青，若擊中眼睛部位則有失明之虞，在台灣屬合法使用，若被查獲只能依社違法送辦。

檢警偵訊時，孔、羅2嫌均否認販毒，供稱毒品都是用來自己使用，但警方搜出龐大毒品數量與分裝袋、電子磅秤等證物，2人都低頭不語，全案依毒品危害管理條例移送桃園地檢署偵辦。

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關鍵字：一粒眠,鎮暴槍,緝毒

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