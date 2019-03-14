桃市警局引進反毒新利器　拉曼光譜儀揪出K他命

▲桃園市警局中壢分局以新引進拉曼光譜儀，查獲方姓男子持有毒品咖啡包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「警察再添科技執法新利器！」桃園市警局率全國之先引進拉曼光譜儀，可迅速檢驗出毒品成分，讓毒品無所遁形。中壢分局13日晚間在中壢區三光路查獲方姓男子持有咖啡包毒品，送往鑑識中心以拉曼光譜儀檢驗確認是K他命，全案將方男依毒品罪移送桃園地檢署偵辦。

中壢分局指出，興國派出所員警於13日晚間近8點許，在中壢區三光路21號前對違停車開單告發時，車主19歲方姓男子打開車門，車內充斥濃厚K他命氣味引起員警注意，發現在駕駛座儀表板旁有咖啡包殘渣袋，方男自行打開隨身包包讓員警檢查，發現有3包未使用咖啡包，員警懷疑是毒品將方男與咖啡包帶回警局。

▲桃園市警局中壢分局新引進的拉曼光譜儀，查獲有毒咖啡包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方將重量18公克咖啡包送往鑑識中心，以拉曼光譜儀檢驗後確認是為Ｋ他命，方男才坦承毒品咖啡包是12日晚間在中山路向1名陌生男子以1800元購買，準備自己吸食。

▲桃園市警局中壢分局新引進的拉曼光譜儀，讓毒品無所遁形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局長翁群能說，拉曼光譜儀是市長鄭文燦為強化警方科技執法，率全國之先採購引進新型偵查儀器，市價近80萬元新台幣。拉曼光譜儀藉由雷射光激發樣品檢測分子結構，可確認內容物成分，達到非接觸性、非破壞性快速分析藥品與毒物、不明粉末或化學品，提高篩驗可信度縮短檢驗時間，讓警方緝毒更迅速有效。

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