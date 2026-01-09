　
社會 社會焦點 保障人權

「忘記機車停哪」父子報案失竊利用警尋車　被判刑半年

記者黃翊婷／綜合報導

基隆一對父子因兒子忘記將機車停在哪裡，兩人明知機車沒有失竊，仍在2024年11月間前往派出所報案，結果最後機車找回來了，父子倆也因此吃上官司。基隆地院法官日前審理之後，依共同犯未指定犯人誣告罪，判處父子各有期徒刑6個月，均得易科罰金18萬元。

機車,安全帽,頭盔,騎士,停車（示意圖／CFP）

▲兒子忘記將機車停在哪裡，竟與父親一起前往派出所報案聲稱機車失竊。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，兒子2024年10月28日騎乘父親的機車外出，在新北市雙溪區雙溪火車站附近因機車故障，他先將機車停放在路邊，接著搭乘火車返回基隆住處。

後來兒子因為忘記機車停放的確切地點，於是將此事告訴父親。父子倆明知機車沒有失竊，但為了找回機車，竟在2024年11月23日前往派出所報案，謊稱機車在瑞芳火車站遭竊。

然而，警方調閱瑞芳火車站附近的路口監視器畫面追查，都沒有發現父子倆口中的那部機車，最後是透過車牌辨識系統，才在雙溪區梅竹蹊路邊找到機車，進而揭發父子倆的謊言。

基隆地院法官認為，父子倆明知機車沒有失竊，為了利用警方尋車，竟謊報失竊，導致司法警察機關虛耗偵查資源，考量到兩人均已坦承犯行，最終依共同犯未指定犯人誣告罪，各判處有期徒刑6個月，均得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

01/06 全台詐欺最新數據

內行科普「飛官防寒衣」真相：軍購不是淘寶下單

他辯痔瘡痛偷東西出氣　要賠41倍

他辯痔瘡痛偷東西出氣　要賠41倍

男子阿茂（化名）去年11月、12月間前往基隆市一間超市行竊2次，被店員抓包之後，竟辯稱是因為「痔瘡痛」才會拿東西出氣。基隆地院法官日前審理之後，依犯竊盜罪，共2罪，各判處拘役5日，應執行拘役8日，得易科罰金8000元。

小王付167萬和解金　正牌尪嫌少卻告輸

小王付167萬和解金　正牌尪嫌少卻告輸

警沒上銬　通緝犯落跑下場曝光

警沒上銬　通緝犯落跑下場曝光

肚子痛車禍後先衝回家　駕駛獲判無罪

肚子痛車禍後先衝回家　駕駛獲判無罪

謊報護照遺失　他瞎扯：剛出社會不懂

謊報護照遺失　他瞎扯：剛出社會不懂

基隆地院誣告

