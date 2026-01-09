「忘記機車停哪」父子報案失竊利用警尋車　被判刑半年

記者黃翊婷／綜合報導

基隆一對父子因兒子忘記將機車停在哪裡，兩人明知機車沒有失竊，仍在2024年11月間前往派出所報案，結果最後機車找回來了，父子倆也因此吃上官司。基隆地院法官日前審理之後，依共同犯未指定犯人誣告罪，判處父子各有期徒刑6個月，均得易科罰金18萬元。

▲兒子忘記將機車停在哪裡，竟與父親一起前往派出所報案聲稱機車失竊。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，兒子2024年10月28日騎乘父親的機車外出，在新北市雙溪區雙溪火車站附近因機車故障，他先將機車停放在路邊，接著搭乘火車返回基隆住處。

後來兒子因為忘記機車停放的確切地點，於是將此事告訴父親。父子倆明知機車沒有失竊，但為了找回機車，竟在2024年11月23日前往派出所報案，謊稱機車在瑞芳火車站遭竊。

然而，警方調閱瑞芳火車站附近的路口監視器畫面追查，都沒有發現父子倆口中的那部機車，最後是透過車牌辨識系統，才在雙溪區梅竹蹊路邊找到機車，進而揭發父子倆的謊言。

基隆地院法官認為，父子倆明知機車沒有失竊，為了利用警方尋車，竟謊報失竊，導致司法警察機關虛耗偵查資源，考量到兩人均已坦承犯行，最終依共同犯未指定犯人誣告罪，各判處有期徒刑6個月，均得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。