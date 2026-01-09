承認與人夫激戰2次　單身女遭正宮求償百萬獲判免賠

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名，現已離婚）與女子小美（化名）發生婚外情，兩人在交往期間多次前往旅館發生性行為，憤而決定對小美提告求償100萬元。不過，由於阿強與小美交往時隱瞞已婚身分，現有證據也無法證明小美知情，最終法官裁定駁回人妻的告訴，全案仍可上訴。

▲小美坦承和阿強發生2次性行為，但否認知道對方已婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿強在婚姻關係存續期間，於2024年3月至6月與小美交往，小美在明知阿強已婚的前提下，不僅多次索取生日禮物、零用錢，兩人還一起前往旅館發生數次性行為，她自認配偶權受到侵害，憤而決定對小美提告求償100萬元。

小美則表示，她確實曾和阿強發生2次性行為，但當時阿強自稱沒有成家的打算，營造單身形象，她並不知道對方已婚，後來知道了，就立刻與阿強斷絕聯繫。

法官表示，雖然阿強面對妻子質問時，曾說出「她來高鐵站，然後我們就去汽車旅館打砲」等話，但這個「她」是否為小美，並無其他證據可以佐證；此外，阿強的信用卡帳單及旅館消費紀錄也只能證明他曾前往旅館消費，無法證明是與小美一同前往。

而在小美與阿強的對話紀錄中，小美發誓表明自己是單身，並反問阿強「maybe反而是你有」，但阿強仍選擇隱瞞已婚身分。

法官指出，雖然人妻主張她和阿強的婚紗照在網路上可以公開搜尋，但阿強當時已向小美聲稱單身，實在難以想像小美還會在網路上搜尋阿強資料的可能性，也難以憑此認定小美事先就知道阿強已婚。

最終，法官認為，現有證據無法證明小美具有侵害人妻配偶權之故意或過失，人妻求償為無理由，所以裁定駁回，全案仍可上訴。