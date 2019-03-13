網咖獵人頭藏150萬一粒眠赴美　2少年為2萬元淪「運毒車手」

記者沈繼昌／桃園報導

「貪圖暴利」的結果就是鋃鐺入獄！桃園地檢署指揮航警局破獲以陳姓男子為首的5人集團，涉嫌利用音箱夾藏俗稱「一粒眠」毒品，以包裹運送至美國牟取暴利，這批毒品在上飛機前被關務署與航警局攔下，檢警循線在宜蘭縣逮捕陳姓男子在內5名男女到案，這批毒品市價約150萬元，檢警依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局上午宣布破獲夾藏音箱內將俗稱「一粒眠」毒品包裹運送至美國，起出市價百萬元毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，航警局會同關務署於今年1月8日執行運往美國紐約快遞物品包裹檢查，發現申報音箱內竟夾藏4,930粒俗稱「一粒眠」的三級毒品硝甲西泮，重量多達1,372公克，這批毒品在台售價格每粒約200至300元，整批毒品市價約150萬元。

▲航警局逮捕以陳姓男子為首包括2名少年在5名男女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警於1月14日拘提寄送貨物18歲梁姓男子與高姓、江姓少年到案，3人坦承以2萬元不等代價夾藏毒品寄貨，同時供出幕後主嫌是23歲陳姓男子與陳的女友江姓女子指使。航警會同刑事局偵三大隊與宜蘭縣警局羅東分局，12日在宜蘭縣冬山鄉、羅東鎮等地逮捕陳男與江女到案。

檢警查出，陳男與江女在網咖找到未成年高姓、江姓少年，利誘以2萬元不等金額，教唆負責寄送毒品包裹到美國，少年不諳法令與貪圖高額報酬才鋌而走險，成為犯罪車手；陳男與江女坦承教唆未成年少年與梁姓男子寄送運毒包裹，這批貨送到美國後可以獲得高額7至8倍利潤，檢警偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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