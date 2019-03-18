台南汽車旅館2男3女開毒趴　滿桌毒咖啡、K他命

▲台南市警四分局破獲汽車旅館毒趴案，緝獲2男3女共5人，起獲毒咖啡、K他命等毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局執行安居專案有成，3月17日上午接獲線報，有多名毒犯隱身汽車旅館聚集吸毒，警方動員12名警力，在安平區一處汽車旅館房間內，一舉破獲25歲張姓男子、20歲陳姓男子、26歲游姓女子、26歲邱姓女子、25歲吳姓女子等5人吸食及持有毒品。

警方當場查扣未拆封毒品咖啡包2包（第二級毒品反應、23.24公克）、已拆封毒品咖啡包12包、K他命2小包（4.82公克）及K盤1個、K菸6支等證物，全案依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

經調查，張嫌等5人為朋友關係，利用假日期間互相邀約聚集於汽車旅館共同吸毒、聊天尋樂，被警查獲後，對於涉毒行為感到懊悔。四分局偵查隊將對毒品來源向上溯源查緝。

四分局長蔡進閱表示，將持續執行「安居緝毒」專案行動，針對販賣、轉讓、吸食、持有毒品等不法行為溯源追查，誓言將隱藏於社區大樓中之毒品犯罪徹底刨除，保護民眾免於毒害，也呼籲不法分子切勿在安平區從事違法行為，四分局絕對強力查緝檢肅到案，將毒瘤趕出安平地區，留給市民最佳的居住環境。