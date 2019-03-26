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生日趴遭亂摸！　女哭找男友竟遭趕出房...惡狼躲著等她

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▲桃園市柯姓男子為朋友慶生，卻趁朋友醉倒對其女友連續性騷擾挨告。（圖／視覺中國CFP）

▲桃園市柯姓男子為朋友慶生，卻趁朋友醉倒對其女友連續性騷擾挨告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市25歲柯姓男子去年8月參加高姓友人生日趴，席間高男不勝酒力醉倒，柯與高男女友在陽台抽菸時藉故撫摸對方身體，女子逃離向高男哭訴，但酒醉的高男卻將女友趕離房間，柯再度對女子熊抱且將頭埋在其胸前，女子驚嚇之餘打電話向妹妹求助報警處理；檢警偵訊時柯男坦承參加朋友生日趴，但不清楚自己做過什麼？桃園地檢署26日依強制罪和違反性騷擾防治法將柯男起訴。

檢警調查，25歲的柯姓男子去年8月17日晚間與父親一起受邀到高姓友人住處為高男慶生，席間喝酒助興至凌晨，當壽星的高男酒喝多了先回房休息，柯男與父親以及高男女友在陽台抽菸，柯男竟當著父親面前，撫摸高男女友肩膀與手臂，引起女友驚慌，女子制止無效後，哭著衝入高男臥房。

醉倒的高男看到女友哭訴非但未安慰，反嫌女友哭鬧很吵把女友趕出房門，柯姓男子則潛入高男女友房間躲藏，趁女子進房時，正面抱起女子腰際，把頭靠在她胸前與臉前，女友被嚇哭推開柯男，跑出房間打電話給妹妹求助，妹妹趕來陪同姊姊向警方報案，柯男才悻悻然離開。

檢警偵訊時，柯姓男子坦承曾參加高男慶生趴，也坦承酒後與高男女友聊天，但不知道自己做曾做過甚麼？但全案經被害女子與妹妹指證下，桃檢依涉嫌強制罪和違反性騷擾防治法將柯男起訴。

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關鍵字：生日趴,熊抱,性騷擾

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