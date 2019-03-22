「安居專案」2周緝毒7.3噸　扣犯罪所得逾1.1億元押411人

▲檢警聯手「安居緝毒專案」查獲的毒品可供2400萬人次使用。（圖／記者柳名耕攝，下同）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

有鑑於毒品威脅日益嚴重，檢警本月針對毒販據點的大樓與社區，以及幫派、毒蟲聚集地點，發動「安居緝毒專案」，總計查扣7315公斤毒品，犯罪所得逾1.1億元，有411名毒販、毒蟲被收押關進大牢，高檢署22日發布新聞稿指出，這次共有753件是靠民眾情資查獲，呼籲全民參與，斬除社區毒瘤。

由高檢署統合的第3波安居專案，時間是從2019年3月5日至19日，為期2個禮拜的行動重點，除針對販毒者據為發送毒品之大樓與社區、犯罪組織及幫派涉毒地點、群聚施用毒品之地點、青少年易遭引誘聚集施用點及毒品交易熱點進行強力查緝外，特別針對新興毒品、販毒予少年之藥頭、毒品工廠、走私集團等計劃性查緝，並就列管之重大毒品案件進行清查及溯源。

新聞稿指出，本次專案行動扣得各級毒品共7315餘公斤(可供超過2400萬以上人次施用)，查獲製造、販賣、運輸藥頭上千人，經檢察官聲請羈押592人，法院裁定准押411人，其中有80名藥頭與少年毒品相關。

此外全台破獲新興混合毒品分裝、大麻栽種、愷他命、安非他命、一粒眠等製造場所19處，查扣犯罪所得及犯罪工具：計有現金新臺幣（下同）1億1034萬9831元、車輛52部、手機等電子3C產品874台等。高檢署呼籲，檢舉藥頭最高獎金1000萬元，鼓勵民眾勇於檢舉，檢舉人身分將獲得完全保密。

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