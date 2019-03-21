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職安我來守護　嘉藥與勞工局合辦高階主管論壇

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▲嘉南藥理大學與台南市政府勞工局合作，共同舉辦「科技創新．職安提升」高階主管論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學與台南市政府勞工局合作，共同舉辦「科技創新．職安提升」高階主管論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在國際間不斷發展工業4.0的趨勢下，不僅帶動製造業加速轉型，對於職業安全衛生的應用也帶來許多變革，嘉南藥理大學繼去年以智慧職安管理為題，舉行論壇獲得熱烈迴響後，今年3月21日該校職業安全衛生系，再次與台南市政府勞工局合作，共同舉辦「科技創新．職安提升」高階主管論壇。

這次論壇吸引將近200位業界高階主管與職業安全衛生管理負責人參與，陣容鼎盛，包括市府副秘書長王揚智、勞工局長王鑫基、勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌，以及相關職業工會要員也與會共襄盛舉，期盼透過產學切磋交流，提升職安在科技運用上的效能。

▲嘉南藥理大學與台南市政府勞工局合作，共同舉辦「科技創新．職安提升」高階主管論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議程共有3場專題演講，首先邀請勞動部職安署副組長林棓司，針對機械設備器具安全標準說明修法重點，呼籲業界重視本質安全源頭之管理。緊接著，由鴻才科技公司副總經理何美蓮介紹物聯網的發展，以及分享如何運用物聯網在職業安全衛生巡察、稽核與管理等方面的實務經驗。

▲嘉南藥理大學與台南市政府勞工局合作，共同舉辦「科技創新．職安提升」高階主管論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下午場邀請勞動部勞動與職業安全研究所曹常成組長，主講勞工安全教育訓練，特別舉勞動部已研發出的VR虛擬實境為例，強調可有效輔助事業單位，並提升勞工職安衛生意識。論壇最後則舉行座談會，與會專家學者彼此交換意見，透過深入討論，激盪出產學交流的智慧火花。

▲嘉南藥理大學與台南市政府勞工局合作，共同舉辦「科技創新．職安提升」高階主管論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥職安系主任黃小林指出，目前資通訊科技發展相當迅速，且面臨5G新時代的來臨，舉凡物聯網、大數據分析、雲端、AI人工智慧、VR與AR等實務應用也更加寬廣，如何有效運用這些科技在職業安全衛生領域，包括協助勞工職場管理、作業環境監測、緊急救災與應變、安全衛生教育訓練、健康管理及防火防爆等，創造更有效率和安全健康的職場環境，將是產業界必須正視的課題。

嘉藥校長陳鴻助表示，處於科技日新月異的現今，善用資通訊科技及大數據分析等資源，藉以提升職安衛生層級，改善並維護勞工作業環境，已是未來趨勢；希望藉由此次論壇，大家集思廣益，產學攜手合作，讓創新科技能為勞工安全健康帶來更大的便利與保障。

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關鍵字：職安,嘉藥,勞工局,論壇

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