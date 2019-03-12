金蘭之契育才交流　東京藥大來嘉藥研習取經

▲日本東京藥科大學師生，造訪嘉南藥理大學，受到熱烈盛情接待，期待促進國際學術合作，以及提升兩國藥學教育水準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有朋自遠方來，不亦樂乎！日本東京藥科大學師生，造訪嘉南藥理大學，受到熱烈盛情接待，東京藥大將駐留嘉藥，接受為期4天的研修課程，透過這次的學習交流，期待在促進國際學術合作，以及提升兩國藥學教育水準，能有實質的豐碩成果。

東京藥大在藥學部講師別生伸太郎、學務部國際交流中心宇治原忠男陪同下，率領該校藥學部遠藤悠實、吉田佳乃子、山内直也等3位學生，3月11日上午拜會嘉南藥大。除舉行盛大溫馨的歡迎會外，嘉藥特別安排校園導覽，參觀校史展、圖書館、運動中心，以及與這次研習關係密切的分析檢測中心、和生藥學大樓等先進設施，讓日本研修師生認識校園環境，下午隨即展開課程學習。

嘉藥藥學系主任施美份表示，規劃的研習課程兼顧理論與實務，領域涵蓋中藥和長照等，都是日本目前亟欲開拓，以及台日現今需正視面對和因應的議題，包括紫雲膏與中藥滴丸的調劑製作、社區及居家醫療整合照護、長照系統的藥事服務與個案分析等；另外，也安排參訪社區藥局、高雄榮總和長庚醫院中西藥劑部，讓研修師生能親身體驗、深入瞭解台灣藥事服務現況；為求達到學習成效，也要求他們每日繳交作業和學習日誌，撰寫心得報告帶回日本。

嘉藥校長陳鴻助指出，兩校均以藥學起家，自2015年5月雙方簽訂備忘錄結為姊妹校以來，彼此互動相當頻繁熱絡；東京藥大連續兩年邀請本校藥學系師生前往日本，參與藥學教育和臨床藥學等研習；去年11月東京藥大國際交流中心國際長野水基義等一行4人，專程蒞校拜訪，並與校方研議課程交流事宜，終於促成今天交流美事，期望日本好友在這次研習能有收穫，進而強化兩校情誼與學術合作交流，增進兩國藥學教育發展，共同開創雙贏的新願景。

第一次來到台灣的山内直也，目前就讀東京藥大藥學系二年級，他難掩興奮的說，有幸參與這次研習活動，充滿期待與好奇；山内提到台灣的藥學教育和日本最大不同，就是融入了漢方中藥的實務課程，中西合璧、貫通古今，令他覺得非常新鮮且受益良多，難得的在台學習經驗，希望回國後能與大家分享。

東京藥科大學創立於1880年，初期校名為「東京藥舖學校」，是日本最古老、最具規模的私立藥科大學，畢業校友積極活躍於日本醫藥界，頗具聲望；尤其該校考取藥師人數獨步東瀛，與全台領頭羊的嘉南藥大，都是培養藥師的名門學府，台日兩地各領風騷，當年兩校義結金蘭，堪稱杏壇美談，一時傳為佳話。