「模範老公」瞞孕妻偷買春！錢付了被放鳥…產後仍狂查資料　她嘆：該放生嗎

▲人妻原PO苦惱，老公對自己小孩很好，卻又是個不忠的伴侶。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

一名人妻在臉書抱怨，平時跟老公相處得很好，也被老公照顧得服服貼貼，原本以為對方撐得起「模範老公」的稱號，沒想到竟在她懷孕期間偷偷買春。儘管被抓包，老公在她產後一年內還是不斷搜尋買春的資料，勸說也沒用，讓她灰心地問，「到底該不該放生」？網友紛紛回應，「除了噁心還是噁心」、「快離婚啦」、「管他去死」。

就算再好的人也有缺陷，僅管在一方面把家庭照顧得好，也難保證對方不會在外面拈花惹草，這樣的男女通則時常發生。身為人妻的原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」發文，老公在人人眼中是出了名的「婆寶」，2人相處一向沒有什麼大問題，對方在她懷孕期間也是細心照顧。

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▲原PO老公趁她懷孕時，偷跑去外面買春。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

讓原PO心碎的是，儘管懷孕期間挺著一個大肚子，還是努力「餵飽」老公；而老公卻在對她百般體貼的同時，私下跑去外頭買春。「雖然很衰小被騙了」，原PO說，老公到了赴約地點才發現被對方放鳥，錢付清了，人卻沒到。

原PO基於老公的「模範紀錄」，心軟原諒對方，「孩子出生後洗澡、餵奶、換尿布和做家事都很俐落，是個非常厲害的神隊友」，卻還是多次抓包對方不老實的行為。

「（老公）在我產後這一年仍不斷搜尋（買春）相關資料」，原PO說，儘管每次發現都要對方不要再看，也只得到對方「好奇想看看，不會去消費」的敷衍回應，接著還是頻頻踩到同一顆地雷。

原PO掙扎地問，「我該給他機會到什麼程度再放生呢」、「婚後買春現象真的有普遍的這個地步嗎」？網友紛紛留言回應，「不覺得他很髒嗎」、「快離婚啦」、「管他去死」、「無法接受」、「有一次就會有第二次，所以一次都不能有。」