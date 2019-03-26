好友出國放生「我不是旅行社」　她怒PO各種行為封鎖：以為她會改

▲有網友說，「通常一趟旅行能認清一個人，恭喜妳解脫了。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

通常出國都是朋友或情侶之間的考驗，因為時常在旅途中大吵，搞得氣氛很僵或是從此不再往來。一名女網友分享和朋友出國的經驗，最後一天還被「放生」，讓她氣到封鎖對方，「我明明知道她是什麼人，覺得她會改，結果真的還是一樣，我這次真的封鎖了。」

「出國行程都給妳包辦，買機票，訂住房…」原PO近日在「爆怨公社」臉書社團吐苦水，「妳說妳去過，我沒去過我懂屁？還說她一手包辦絕對沒問題，我想插手都不能」，結果出國前，發現對方房間住宿訂低價卻報高，三晚共差了900元，跟對方要訂房明細才得知被騙。

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原PO說，她生氣決定不要去，結果機票只被退一半，中間吵很久，對方說機票沒問題一人都有一半責任，「我傻眼貓咪...妳騙我房間的錢，還說我有責任？」她和對方講開後還是去了，「那就算了，我都不計較了，因為多年朋友！出國後妳去妳要的、妳吃想吃的，整路都在拍照跟代購。」但對方說出國前說「不代購，走馬看花」，結果卻是這樣。

▼原PO表示，「我感謝妳這樣，讓我一次就熟悉自己如何搭車，自己一個人也可以自由行。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

「起床10點弄到好準備出門是下午1點」，原PO表示，朋友整路嫌東西貴，「我不想吃的、妳想吃的，硬要我買跟妳分。我吃的妳嫌貴，只想吃一口（因為要嚐味道）。禮券很多，跟我說妳用不到，硬要塞1000跟我換現金。」

原PO指出，中間還發生太多太多事，不想長篇大論，最後一天各走各的，決定下午在機場等，「結果妳還在國外跟朋友約好出去，OK，沒關係，我自己一個人搭車、吃飯、逛街。」她寫道，「最後她說她不是旅行社，沒收我佣金，然後我是成年人，所以我不知道要問、要自己找。然後對別人說她沒有拋下我，她一直希望我平安回家。」

原PO說，「我感謝妳這樣，讓我一次就熟悉自己如何搭車，自己一個人也可以自由行。」她長嘆一口氣，「我已經把這位朋友封鎖」。

▼原PO和朋友出國後決定封鎖對方。（圖／示意照／記者季相儒攝）

有網友認為，「真的覺得出去玩，要找志同道合的朋友，否則。。。慘事很多」；原PO回「真的，最後吵架，她還把這次旅程陪我一次等個幾十分鐘拿出來講，我真的很無言，這趟旅程一直在等她算什麼。」

也有人說，「妳要付一大半的責任（沒看清楚對方為人）」；原PO回，「真的，我明明知道她是什麼人，覺得她會改，結果真的還是一樣，我這次真的封鎖了。」

其他人留言，「看到這句話，『一共三晚差了900左右』，就知道對妳、對她，你們兩個人而言，你們早就不是要好的朋友！那何苦要一起出國呢」、「旅伴真的很重要」、「通常一趟旅行能認清一個人，恭喜妳解脫了」。