他外套穿10年裂開「老花眼阿母一針一線慢慢縫」　同事：你乞丐還不丟？

▲原PO的黑色外套穿了10年，縫線處裂開由母親用白線縫補。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

愛物惜福！您一件外套能穿多久呢？一名男網友的一件黑色外套穿了10年，破損的部分由媽媽一針一線縫補，結果卻被同事說「你是乞丐喔」。他說，「知福惜福再造福，衣服破了縫好就可以再穿。」也有人分享當兵時營長的「迷彩衣」，「放在衣櫥裡，每天打開都是對老母無盡的想念。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，最近外套縫線處裂開，「阿母說要丟掉，我說縫一縫就可以再穿了」，結果穿到公司被同事說「你是乞丐喔？幹嘛還不丟掉啦？」

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原PO表示，當下聽了好難過，雖然阿母縫得醜醜的，「但這是阿母頂著老花眼一針一線慢慢縫好的，都是阿母的愛。我不是買不起，我只是惜福！世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶，知福惜福再造福，衣服破了縫好就可以再穿，親子感情裂了再也無法挽回。媽媽我愛你。」

▼原PO的母親一針一線縫好兒子的外套。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

對此，其他網友留言，「惜福感恩是一件好事，尤其是父母的恩惠」、「有這條縫線，每次穿外套看都會感覺溫暖。同事知道是媽媽縫的，還會這樣說嗎」、「媽媽沒用黑線喔！愛心無價」。

也有人分享，「當兵時，有個同梯的名牌是拿回去給他老母縫上去的，連長看到先狗幹一頓，交隊伍給營長後，營長看到並了解一下事情始末，跟他說以後有誰敢再『ㄋ一ㄠ』（台語，指找碴）你的名牌，就直接跟對方說這是營長許可的。因為營長也有一件老母縫的迷彩衣，現在放在衣櫥裡，每天打開都是對老母無盡的想念。」