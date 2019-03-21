快訊／北市南京東路「4樓民宅大火」竄濃黑煙　百人摀鼻圍觀　

突發中心／台北報導

台北市南京東路五段一處公寓4樓21日上午傳出火警，現場陣陣濃煙竄出，目擊民眾見狀立刻報警處理。警消人員獲報後出動23部各式車輛、救援人員63名前往搶救，火勢目前已控制，但不確定有無人員受困，而詳細起火原因有待進一步調查釐清。

▲南京東路五段四層樓火警（圖／記者黃彥傑攝）

由於火警發生地位於北市鬧區，從現場畫面可以看到，有許多民眾聚集圍觀，而因濃煙竄出造成空氣品質不佳，許多人難忍煙味紛紛摀住鼻子，目前火勢尚未完全撲滅，呼籲民眾切勿圍觀，以利消防人員搶救。