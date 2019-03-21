前男友欠百萬人間蒸發！「拜託你」跳針現身再借錢　網歪樓：還缺男友嗎？

▲前男友「拜託妳」跳針借錢，女傻眼PO網求助。（圖／翻攝爆料公社）



突發中心／綜合報導

一名女子21日上午在臉書《爆料公社》PO出一篇文章，稱前男友欠了她100多萬後就劈腿人間蒸發，近日又突然出現，但卻不是要還她錢，而是再度向她開口借錢，還不斷跳針「拜託妳」，讓女子相當傻眼PO網求助。文章一出短短2個小時，就吸引近萬名網友按讚留言，但有人卻歪樓表示「請問應徵男友的窗口在哪？」、「我不會借太多，幾千塊就好」。

該女子發文寫道「前男友欠我一百多萬劈腿跑了之後人間蒸發，幾個月又出現，然後陸陸續續一直向我借錢借了好幾次，請問這該怎麼辦？」還附上3張對話記錄的截圖。

在截圖中可以看見，男子不管對方回覆什麼，只是一直不斷跳針「拜託妳」，還要對方「給我條活路走」，苦苦哀求女子再借錢給他，女子被煩的只好PO文求助。

▲男子欠了百萬後人間蒸發，再出現後又再度借錢。（圖／翻攝爆料公社）

文章PO出後短短2個小時的時間就吸引了近百名網友按讚，留言也衝破5000則，不少網友勸女子「封鎖或對話留存去告他，渣渣不要愛」、「拜託別傻了！」但也有人見撞歪樓「妳好有錢喔！」、「請問LlNE的連結在那？我借50萬就好」、「我需要錢，妳還缺男友嗎？」

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