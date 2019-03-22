借用親友健保卡看診　獲開安眠藥逾百次　醫師病患全GG

▲醫師明知病患本人未到場就醫，仍開立安眠藥處方，遭判一年緩起訴。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／台北報導

台北一名李姓醫師任職於士林區某知名診所，但卻被控訴他明知病患借用他人健保卡或委由其他人代為掛號，病患本人未實際接受看診，而直接開立被列為四級毒品的「佐沛眠」安眠藥超過100次，李醫與病患共8人被依偽造文書罪送辦，士林地檢則分別給予緩起訴或聲請法院簡易判決，而其中一名婦人因死亡獲不起訴。

檢方調查，李醫明知病患借用親屬健保卡，或是由親屬拿著病患本人健保卡到診所掛號，而病患本人並未到場，卻還是製作不實病例指病患罹患睡眠障礙須開立安眠藥超過100次。

李醫到案後坦承不諱，獲緩起訴處分，至於其他病患的部分，一對黃姓夫妻與一對簡姓兄妹均是由男方拿著女方健保卡掛後，分別獲得李醫開立處方籤18次、16次，被認定與李醫有犯意聯絡，均獲緩起訴1年，黃姓夫妻則須額外參與法治教育課程12小時，簡姓兄妹則是須向公庫支付6000元。

另外，一名陳姓女子借用親屬健保卡看診18次，獲聲請法院簡易判決；一名陳姓男子及陳姓婦人以同樣方法看診超過60次，陳男獲緩起訴1年，並須向公庫支付1萬元；而陳婦則因在2月中死亡，獲不起訴處分。

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