　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

日本用LINE落伍了！　年輕人全逃離：網路菜鳥才用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼社群軟體，臉書，手機。（圖／pixabay）

▲日本年輕人越來越少使用LINE。（圖／pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本越來越多年輕人不願意使用LINE，更在網路引起一股「離開LINE」（LINE離れ）風潮，直言LINE讓人感覺麻煩，只適合剛接觸社群軟體的菜鳥，如今都選擇使用親密度更高的Instagram，最大的優點就是「不一定要回覆他人」。

據日本《讀賣新聞》報導，LINE在日本普及率極高，幾乎擁有智慧型手機的人9成都有使用LINE，但2017年的一個網路調查發現，使用LINE的人年齡層逐漸升高，15歲至19歲僅10.3%、20歲約20.7%、40歲為22.5%，50歲以上竟有23.8%，中年以上的使用者幾乎占了一半以上，20歲以下不到3成。

雖然LINE的出現已經取代過去的E-mail，甚至許多日本年輕人不知道朋友的信箱、手機號碼，只知道對方的LINE，更習慣以LINE群組分類朋友，但最近也開始有所轉變。IT新聞工作者的高橋曉子指出，如今的高中生表示「即使用LINE也會被無視或已讀」、「用LINE也沒能聯絡到對方」、「LINE群組增加太多，全部關掉通知了」、「太多廣告跟業者使用，通知太煩了」以及「回了一段對方又回一段，對話結束不了，太煩人了」。

那麼日本年輕人都使用什麼社群軟體？報導指出，最受歡迎的仍是2006年推出的「Twitter」，他們認為Twitter可以使用得更加活潑，只要開啟通知，幾乎沒有令人困擾的地方；另外則是親密度較高、可限定親友追蹤的Instagram，因為Instagram不一定要回覆他人，因此負擔較小。2017年東京一個網路調查發現，日本18歲以上的女學生有49%都使用Twitter或Instagram。

日本年輕人認為，現在的LINE比較適合剛使用社群軟體的人，例如小、中學生，或是中高齡長者，這些群體剛開始使用智慧型手機，因此認為LINE仍然有趣。另外，他們也將LINE形容成「Facebook化」，意指LINE越來越像Facebook，他們不投稿、不更新動態，只用來跟認識但不熟的朋友連絡，坦言「使用Facebook的都是歐吉桑跟歐巴桑」。

ET快訊
台灣富太圈荒淫曝光！大咖男星收2000萬…夜夜上貢「10姊妹
換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」！條件曝光：每台補助3千
脊椎剩半條！她產「超畸形男嬰」險死...婆婆：再懷下一個

關鍵字：LINE,日韓要聞,落伍,社群軟體,Twitter,Instagram

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本地鐵時刻表竟是用「Excel」畫的！　網驚：神乎其技

「透明男人」快步走過後消失！　嬰兒臉驚留「3道瘀痕」…媽媽被詭異男聲叫醒

派對被吼「滾出去」！男惱羞開飛機「貼地死亡衝刺」撞妻　會場陷火海

影／長期宣導素食被抓包偷吃魚　YouTuber自爆隱疾：月經停了2年

為了50萬爭吵！越南狠父怒舉7日嬰丟井斃命　妻悲痛：不責怪丈夫

川普的「第一桶金」! 國防部撥10億美元在美墨邊境築牆

憤怒貓專攻擊男人和狗...放過女人與小孩！居民憂：可能被惡魔附身

巴拉圭遇「限定版蔣公銅像」　起手勢超帥氣...網讚：必須朝聖

比賽贏了太興奮…拳擊手抓臉強吻女記者　網怒：告他

80歲老婦「花光積蓄」冒險拉皮：至少可以美美地進棺材

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

川普的「第一桶金」! 國防部撥10億美元在美墨邊境築牆

憤怒貓專攻擊男人和狗...放過女人與小孩！居民憂：可能被惡魔附身

巴拉圭遇「限定版蔣公銅像」　起手勢超帥氣...網讚：必須朝聖

比賽贏了太興奮…拳擊手抓臉強吻女記者　網怒：告他

80歲老婦「花光積蓄」冒險拉皮：至少可以美美地進棺材

房市風險引爆次貸危機？　人民大學副校長：不會在中國發生

養老金4萬5台幣「活不下」！　日本74歲嬤風中擺攤11小時

黃背心女悍將頭骨撞碎　馬克宏：身體差要懂得「長點智慧」

日本用LINE落伍了！　年輕人全逃離：網路菜鳥才用

過馬路殺出紅色快車　只剩半秒...爸爸推開女兒捨身被撞

疑談分手數月！小男友狠殺女友自殘　醒後面對警詢「相應不理」

韓國瑜批綠營扯後腿　蔡英文：賣農產品也要維護主權

孫儷懲罰女兒去房間自己吃！　下秒「神反應」她傻了：這什麼性格

持續對美英大學投資　華為：有80％是無條件「贊助」

印地安人表明拿不出3億合約　明星游擊手林德恐留不住

陳致中怒批：被韓國瑜騙了　「表面賣農漁產實際賣台灣」

霸屏IG的「焦糖橘」超夯！不想變土氣，化妝前3點要注意

舞蹈圈的漂丿編舞家　鄭宗龍《毛月亮》挑戰22°的美麗與不安　

秀智拜了9年娘家JYP！　改簽「演員豪門公司」當孔劉師妹

6男大生租凶宅！「失眠、不適、出車禍」卻不得退房　提告還敗訴

史上最噁酒駕！不滿被酒測　當場大號...手挖屎丟員警臉

國際熱門新聞

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻..

蘋果iOS 12.2更新　增加..

派對被吼滾出去！男貼地駕機想撞..

馬桶蓋破碎床邊　女子頭部重擊亡

為錢爭吵！越南父怒舉7日嬰丟井..

「透明男人」快步過房間　嬰兒臉..

火星發現生命體？「蘑菇」3天被..

澳達爾文港租中國99年　反悔認..

日本地鐵時刻表竟是用Excel..

用LINE落伍！年輕人逃離：菜..

小妹只剩2年命　求嫁愛人2年後..

宣導素食卻偷吃魚　網紅自爆停經

「超胸」混血女模靠仙氣圈23萬..

加薩射長程火箭　以色列7人傷

更多熱門

相關新聞

史上第一款炸雞罐頭！　日網瘋搶

酥脆炸雞竟能做成罐頭？日本有罐頭業者花了2年時間研發，成功打造史上第一款炸雞罐頭，立刻在日本引起旋風。雖然因為要放入罐中而尺寸較小，但炸雞該有的口感和麵衣通通不缺，除了一般的日式醬油口味外，另外還有香辣和照燒美乃滋兩種口味，更驚人的是，一罐只要台幣55元！

韓媒：北韓政府高層秘密抵北京

南韓轎車墜海　5大一新生喪命

網教「衛生紙貼圖」使用時機：可罵人

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

美國直擊／蘋果推出Apple Card

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

母雞產下2層殼「花生蛋」！

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

即／國一轎車夾成廢鐵　貨車衝上水泥護欄

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面