日本用LINE落伍了！　年輕人全逃離：網路菜鳥才用

▲日本年輕人越來越少使用LINE。（圖／pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本越來越多年輕人不願意使用LINE，更在網路引起一股「離開LINE」（LINE離れ）風潮，直言LINE讓人感覺麻煩，只適合剛接觸社群軟體的菜鳥，如今都選擇使用親密度更高的Instagram，最大的優點就是「不一定要回覆他人」。

據日本《讀賣新聞》報導，LINE在日本普及率極高，幾乎擁有智慧型手機的人9成都有使用LINE，但2017年的一個網路調查發現，使用LINE的人年齡層逐漸升高，15歲至19歲僅10.3%、20歲約20.7%、40歲為22.5%，50歲以上竟有23.8%，中年以上的使用者幾乎占了一半以上，20歲以下不到3成。

雖然LINE的出現已經取代過去的E-mail，甚至許多日本年輕人不知道朋友的信箱、手機號碼，只知道對方的LINE，更習慣以LINE群組分類朋友，但最近也開始有所轉變。IT新聞工作者的高橋曉子指出，如今的高中生表示「即使用LINE也會被無視或已讀」、「用LINE也沒能聯絡到對方」、「LINE群組增加太多，全部關掉通知了」、「太多廣告跟業者使用，通知太煩了」以及「回了一段對方又回一段，對話結束不了，太煩人了」。

那麼日本年輕人都使用什麼社群軟體？報導指出，最受歡迎的仍是2006年推出的「Twitter」，他們認為Twitter可以使用得更加活潑，只要開啟通知，幾乎沒有令人困擾的地方；另外則是親密度較高、可限定親友追蹤的Instagram，因為Instagram不一定要回覆他人，因此負擔較小。2017年東京一個網路調查發現，日本18歲以上的女學生有49%都使用Twitter或Instagram。

日本年輕人認為，現在的LINE比較適合剛使用社群軟體的人，例如小、中學生，或是中高齡長者，這些群體剛開始使用智慧型手機，因此認為LINE仍然有趣。另外，他們也將LINE形容成「Facebook化」，意指LINE越來越像Facebook，他們不投稿、不更新動態，只用來跟認識但不熟的朋友連絡，坦言「使用Facebook的都是歐吉桑跟歐巴桑」。