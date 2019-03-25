日本地鐵時刻表竟是用「Excel」畫的！　網驚：神乎其技

▲日本網友發現列車時刻表竟是用「辦公室神器」Excel所畫。（圖／翻攝自推特／@ ndr_tw）
實習記者陳妙津／綜合報導
日本地鐵的時刻表既美觀又好懂易讀，即使不懂日文的人也能輕易看懂列車資訊。近日有日本網友驚奇發現，原來這些簡潔美麗的時刻表竟是用「辦公室神器」Excel做出來的！許多網友知道後也大感驚奇，紛紛跑去附近地鐵站查看，還有人也使用Excel做類似的表格跟風。
お前エクセルやったんか…！ pic.twitter.com/1lJXRrb7ZF— ＮＤＲ (@ndr_tw) 2019年3月16日
日本網友NDR近日在推特分享，他在名古屋鐵道的名鐵一宮車站搭車時，也看了看旁邊的時刻表，發現下方竟有行小字「070405名鉄一宮＿名古屋＿平＿A.xls」，顯示出這張精美的時刻表竟是用Excel所畫的！該貼文被轉發3.4萬次，獲得7萬多個讚，在日本網路上引起熱議。
金山駅犬山線のヤツ。— ＮＤＲ (@ndr_tw) 2019年3月18日
どうも連番くさい？ pic.twitter.com/YszesoDxbM
このツイートを見た時にちょうど京都市バスを待っていたから時刻表を見てみると…お前もエクセルやったんか！しかも拡張子がxlsmなのでマクロ付きなちょっと出来る子。 pic.twitter.com/aMEKLcxbWg— mystt (@mystt2012) 2019年3月17日
其他網友們看到後，也紛紛到附近地鐵站查看時刻表，果不其然發現許多時刻表下方都有「.xls」的檔案名，紛紛稱奇表示，「技術超強！」、「原來可以做報表以外的東西」、「我要來檢查其他地鐵站」、「完成度也太高了吧」、「讓我想到有個老爺爺用Excel作畫」、「我原本以為是用llustrator（常用製圖軟體）做的欸」。
還有網友表示只要掌握好儲存格排列、大小，調整顏色及文字，一樣也能做出這麼美麗好讀的時刻表，並直接演練製作出來，讓其他人大呼：「超強！」
実際にやってみた（cv.中江真司 pic.twitter.com/pPhp7r2SuD— 謎の食通 (@Fein_Schmecker_) 2019年3月18日