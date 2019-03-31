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南韓青瓦台發言人金宜謙涉炒房請辭　揭發朴槿惠「閨密門」獲獎無數

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▲▼前青瓦台發言人金宜謙。（圖／翻攝自青瓦台國民放送KTV）

▲ 前青瓦台發言人金宜謙。（圖／翻攝自青瓦台國民放送KTV）

國際中心／綜合報導

現年56歲的南韓青瓦台發言人金宜謙日前被爆貸款16億韓元（約新台幣4344萬元），以妻子的名義在首爾黑石洞的再開發地區買下總價值約25億元（約新台幣6788萬元）的房產，涉嫌炒房，29日宣布辭職，任期約14個月。

金宜謙當天以簡訊告知記者，已經辭去發言人的職務，並針對炒房爭議說明，妻子買房前並未與他商量，他事前並不知情，「但無論如何，這都是我的錯。」他也澄清，這次買房非屬投資行為，而是個人退休計畫的一部份，但南韓政府日前才宣布要嚴加遏止房地產打房，青瓦台發言人便爆出爭議，讓他受到在野黨強烈指責，最終宣布請辭。

過去是媒體人的金宜謙在簡訊中寫道，他是一名尖酸刻薄的發言人，並非故意刁難記者，而是因為不得不在意記者背後操控報導的媒體負責人；原先想與媒體保持良好關係，但經常不慎過於情緒化、發言不留情面，對此相當抱歉。

他也提到，國內政治問題錯綜複雜，難以協調或妥協，但朝鮮半島議題關係到全民族的命運、國家的和平與繁榮，因此呼籲記者撰寫相關報導時應格外斟酌。

金宜謙曾是《韓民族日報》國際線、社會線、政治線記者及社論家，在盧武鉉執政期間結識時任民政首席及幕僚長的文在寅，2016年開第一槍揭發朴槿惠政府的崔順實干政案「閨密門」，獲得多項報導獎。他在2017年離開《韓民族日報》，2018年2月出任青瓦台發言人。

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關鍵字：青瓦台,金宜謙,炒房,日韓要聞

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